Mintegy félezren felvételiztek sikerrel a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusára. A legmagasabb ponthatárok ezúttal is a gazdasági képzésekben jelentkeztek, de nehéz volt bekerülni a színművész, valamint a látványtervező szakokra is. Akiknek nem sikerült bejutnia, azok a pótfelvételi eljárásban még jelentkezhettek augusztusban. Szerdán este tudták meg a diákok, hogy hova vették fel őket. Idén az agrár-, a gazdaságtudományi, valamint a pedagógiai képzési területeken lehetőség nyílott államilag finanszírozott alapszakokra jelentkezni Kaposváron.

– Pótfelvételi eljárás keretében hetvennégy hallgatót vettünk fel – mondta el Gombos Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa főigazgató-helyettese. Hozzátette: pedagógusképzésre jelentkeztek a legtöbben, gyógypedagógia szakra például tizenhét fiatal nyert felvételt.

A pótfelvételi eljárás keretében első ízben hirdették meg az élelmiszermérnök képzésüket, amelyre tizenhat főt vettek fel, így szeptembertől levelezőn el is indítják.

Augusztus 24-én zárult a felsőoktatási pótfelvételi eljárás; míg tavaly 6127-en nyertek felvételt, addig idén 6405-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben, közülük 2207-en állami ösztöndíjas képzésre jutottak be. A pótfelvételin az idén is egy szakra, egy intézménybe lehetett jelentkezni.

2022-ben több állami ösztöndíjas képzés közül lehetett választani: 35 egyetemen, illetve főiskolán nyílt lehetőség agrár-, hitéleti, informatikai, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés és természettudomány képzési területek bizonyos szakjaira benyújtani a jelentkezést. Továbbá 47 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg mind a 15 képzési területen önköltséges finanszírozási formában képzéseket. Alapképzésre 4039, felsőoktatási szakképzésre 1046, osztatlan képzésre 653, mesterképzésre pedig 667 hallgatót vettek fel.



Fotó: Lang Róbert