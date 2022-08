A helyi egyesületet működtető Domina Barnabás tizenegyedik alkalommal szervezett huszártábort feleségével, amelyre a helyi és környékbeli gyerekek mellett érkeztek Nemesgulácsról és Pestről is. – A hétfői nap a táborépítésről szólt, majd a magyar zászló felvonása után következett a reggeli torna, azután a Zalai Honvéd Hagyományőrző Egyesület az első és a második világháborúról tartott történelem órát és korhű fegyvereket is bemutattak, a honvédségtől és a tűzoltóságtól is érkeztek előadók, volt drog prevenciós előadás, Bodrogon a haditechnikai parkban lövöldöztünk, minden nap volt lehetőség a táborban lovagolni, a mesztegnyői plébánossal íjászkodhattak, airsoft és légpuska lövészet és kardvívás is a program része volt – sorolta Domina Barnabás huszárkapitány. A főszervező hozzátette: aki nem ismeri múltját, annak nincs jövője, nincs mire építenie, ha a magyarság kicsi magját el tudják ültetni a gyerekek szívébe és jó földbe hullik, sokáig megmaradnak. Pénteken felavatták azt a kopjafát, amely a magyar hősök előtt tiszteleg. – Megélik a hagyományaikat, rendet , tisztaságot és fegyelmet tanulnak a táborban és az itt tanult nemzeti érzéseket tovább adják– mondta el Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke. Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere kiemelte: a fonyódi huszár egyesület 2011-ben alakult és azóta is meghatározó szerepet töltenek be a településen. – Nektek természetes a nemzeti kokárda viselete, büszkék legyetek a nemzeti jelképünkre és sokáig ápoljátok a magyar hagyományokat – tette hozzá az alpolgármester.