Az ügyintézés már a sorszámhúzás mellett is hosszú ideje biztosított, azonban az esetleges várakozás elkerülése céljából továbbra is érdemes időpontot foglalni, amelyre a Központi Időpontfoglaló Alkalmazás útján az idopontfoglalo.kh.gov.hu elérhetőségen van jelenleg is lehetőség.

Vezetői engedély érvényességének meghosszabbítása az ügyfélkapun keresztül is lehetséges illetékmentesen, ha a háziorvos kiállította a szükséges orvosi alkalmassági véleményt. A járási hivatalok tapasztalatai szerint egyre több ügyfél él is ezzel a lehetőséggel.

A hivatal továbbra is mindenkit arra biztat, akinek még nincs ügyfélkapuja, hogy keressen fel a regisztráció miatt egy kormányablakot, sokkal kényelmesebbé válik majd az ügyintézés.

A lejáró okmányok megújítása mellett nagy számban érkeznek az ügyfelek a nyári időszakban diákigazolvány-ügyintézésre. A diákigazolvány díjmentes, és minden olyan tanuló igényelheti, akinek van aktív jogviszonya. Az ügyintézéshez személyazonosító igazolványra (vagy útlevélre) van szükség, illetőleg 14 év alatt az egyik törvényes képviselő jelenlétére.

A kormányablakban történik a tanuló fényképének s aláírásképének rögzítése. A diákigazolvány-igénylést a kormány­ablakban kapott NEK-adatlap (Nemzeti Egységes Kártyarendszer-adatlap) birtokában kell kezdeményezni az oktatási intézmény ügyintézőjénél.



Szünetelnek



Áramszünet miatt szünetel az ügyfélfogadás pénteken, valamint augusztus 1-én és 2-án a megyei kormányhivatal Kossuth Lajos utca 9. szám alatti telephelyén. Az érintett hivatali egységek: Nyugdíjbiztosítási és Rehabilitációs Igazgatási Főosztály, az Agrár- és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály, valamint a Kaposvári Járási Hivatal Hatósági Osztálya. Az áramszünettel érintett épületben a személyes ügyintézésre augusztus 3-tól, szerdától lesz lehetőség.





Fotó: Kovács T.