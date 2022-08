Mi is beszámoltunk arról a vizsgálatról, amikor a Balaton Sound után átteklntették a drogok jelentétét a tóban. Valamit visz a víz – néha a szemnek láthatatlan módon. Kicsit ijesztően hat, hogy drogok hatóanyagai is belekerülhetnek a vízbe, jelesül a Balatonba. 2018-tól egymást követő három évben folytattak analitikai vizsgálatokat a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, és arra a kérdésre keresték a választ, hogy egy olyan tömegfesztivál, mint a Sound, milyen rekreációs szerekkel terhelheti a vízi ökoszisztémát. A kimutatott hatóanyag koncentrációk ismeretében, irodalmi ökotoxikológiai adatokat felhasználva, környezeti kockázat becsléseket végeztek a vízből kimutatott szerekre, elevenítette fel a vizsgálatot kérésünkre Pirger Zsolt, PhD. Ökofiziológiai és Környezettoxikológiai Kutatócsoport vezetője. Azt találták, hogy egyes anyagok jelentős és közepes, míg a többség alacsony és elhanyagolható kockázatot jelent a kimutatott koncentrációkban a balatoni ökoszisztémára. A kutatócsoport azt is megállapította, hogy a szermaradványok a rendezvény után még közel egy hónapig kimutathatók, szerencsére csökkenő koncentrációban.

– Az elvégzett vizsgálatok gyakorlatilag minden kérdésünkre választ adtak – mondta Pirger Zsolt. – A vizsgálatok eredményeként megtudtuk, hogy a balatoni helyzet teljesen átlagos nemzetközi viszonylatban a hasonló szennyezések tekintetében. Emiatt ez a téma egyenlőre nem került ismét terítékre. Azonban ha a tervezett kutatási pályázataink támogatást nyernek, akkor tervezünk még hasonló vizsgálatokat a jövőben, bár az még nem tudható, hogy a Soundot meddig rendezik meg Zamárdi helyszínnel. Ettől függetlenül az augusztusi csúcsidőben, a jelentősebb balatoni strandok közelében, mint például a keszthelyi Libás strandon tervezünk még hasonló vizsgálatokat.

Az eddigi vizsgálatok alaposak voltak, a tóparthoz 35 méterre elhelyezett három mérési ponton, illetve két távolabbi, 6–8 kilométerre elhelyezett kontrollponton vizsgálták a vizet. A méréseket több különböző időpontban végezték: a fesztivál előtt 3 hónappal, majd egy héttel, valamint a Sound után egy nappal, egy hónappal, és 4 hónappal később is.

Az idén sem vettek vissza a fiatalok a tempóból a fesztiválokon

Az idei fesztiválokon a drog- és alkohol fogyasztásban egyáltalán nem történt visszaesés, felelte kérdésünkre Kovács Gergely, kaposvári addiktológus, az INDÍT közalapítvány és a Tükör drogambulancia munkatársa. A válság nem tesz hatást a fiatalokra, mert a fesztiválokon kikapcsolódni akarnak, és mindenki azért megy oda, hogy jól érezze magát, és ehhez sokaknál hozzátartozik a fesztiválokon megjelenő kábítószerek fogyasztása. Az alkohol népszerűsége is töretlen a fiatalok körében a hasonló rendezvényeken. Az érintettek azonban tudnának segítséget kérni, és igénybe venni a prevenciós szolgáltatásokat, ezért is lenne fontos, hogy minden fesztiválon legyen prevenciós helyiség, ahol tudnak tájékozódni a fiatalok. Kaposváron folyamatosan működik a bulisegély szolgálat, ebben jó példával jár elöl a somogyi megyeszékhely.