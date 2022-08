Egy újabb áruház átadóját is ünnepelhették volna szombaton az érdeklődök az egykori fertőző osztály helyén, ám Kaposvár közgyűlése 2019-ben úgy döntött: inkább megmentik a kórház fertőző osztályának egykor helyet adó épületet. A város szívének is nevezett terület teljes rehabilitációja 5,5 milliárd forintba került, hangzott el az államalapítás ünnepére szervezett átadón. A Németh István program keretében egyebek mellett okospark, bábszínház, játszótér, és egy kétszáz férőhelyes ingyenes parkoló is elkészült a közvetlen szomszédságában.

A fejlesztés részeként újult meg a szombaton átadott 1173 négyzetméter hasznos alapterületű, Polgárok Háza névre keresztelt épület. Nem csupán egy helyszínt, hanem egy társadalmi központ lehetőségét látták meg benne a szakemberek, fogalmazott Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Fotós: Lang Róbert

A két konferenciateremmel, edzőteremmel, teakonyhákkal, raktárokkal és tizenhat irodával rendelkező központ jó eséllyel szolgálja majd a kaposvári polgárok, civil szervezetek, és a vállalkozások igényeit is.

Fotós: Lang R.

– Nagyon nagy könnyebbség lenne, ha állandó bázisunk lenne, ahol azokat fogadhatnánk, akik az egyesület életében részt szeretnének venni – mondta Óvári Heléna, az Anyaölben Egyesület elnöke. A tizenegy éve folyó munkájukból adott ízelítőt az egyik irodában.

Fotós: Lang Róbert

– Talán tudunk itt majd sakkversenyeket rendezni. Hol másutt találhatnánk alkalmasabb helyszínt, mint itt a Böszörményi utca szomszédságában. A kórház egykori igazgatója, Böszörményi Géza híres sakkozó volt – mondta Bálint János, a Sakkbástya Egyesület elnöke.

Fotós: Lang R.

– A mögöttünk lévő néhány évben a kaposváriak olyan várost építettek, amely Nyugat-európai mércével mérve is megállja a helyét. Újabb várostörténeti állomáshoz értünk. A mostani fejlesztéssel Kaposvár szívének rekonstrukciója befejeződött. A város esszenciája ez az épület – mondta Szita Károly, polgármester. – Egykor a gyógyítás intézményei álltak itt, ma egy egészségmegőrző központ is helyet kapott, amelyben ingyenes szűrővizsgálatokon is részt lehet majd venni lehet majd venni. A testi-lelki-szellemi feltöltődés színtere lesz a polgárok háza – tette hozzá a polgármester.

Fotós: Lang R.

– A civilek sokáig az Együd Árpád Művelődési Központban kaptak helyet, de hála Istennek, annyi civil szervezet született, hogy kinőttük a korábbi helyszínt. Minél gazdagabb egy város civil élete, annál biztonságosabb az emberek hangulata. A város célja, hogy minél több szervezet alakuljon. Nobel-díjas ötletnek tartom, hogy felújították erre a célra ezt a gyönyörű épületet – mondta Kerekesné Pytel Anna, aki a ezúttal a Tüskevári Nyugdíjasokkal lépett fel az eseményen, de a Zenekedvelők kórusának próbáit is szívesen tartaná az új helyszínen.

A városi ünnepségek sora este a kaposvári városligetben ért véget, ahol az augusztus 20-i rendezvényeket színpompás tűzijáték koronázta meg.

Pótolják, a mi a kórházi ellátásból kimaradt

A Polgárok Házának egy szárnya az egészségmegőrzésé és az ingyenes szűrővizsgálatok helyszíne lesz. Már a táblák is hirdetik, hogy mennyi lehetőség közül lehet majd választani. A Magyar Cukorbetegek Kapovári Egyesülete eddig is tette a dolgát, ingyenes vércukorszint mérésekkel voltak jelen számtalan rendezvényen. Őket is a Polgárok Házában lehet majd ezentúl megtalálni.

– A cukorbetegség egy alattomos betegség. Főleg a kettes típusú. Nincs jele, ezért muszáj kiszúrni azoknál, akik hajlamosak rá. Megvakulhatnak, veséjük tönkre mehet, infarktust, egyvérzést kaphatnak, de akár végtagvesztéssel is járhat – mondta Ferkáné Pellérdi Zsuzsa, a szervezet kaposvári vezetője a megnyitón tartott szűrésen.