Az Országos Mentőszolgálat munkatársai egy ötven év körüli férfihoz vonultak ki nagy erőkkel a balatonmáriafürdői strandra kedden. A férfit a Balatonból húzták ki, a perceken belül kiérkező mentőegységek és a légimentők azonnal megkezdték a férfi újraélesztését, aki már nem lélegzett.

A leírás szerint a mentés másfél órig tartott, miközben katasztrófaturisták özönlötték el a környéket, és semmivel nem törődve bámészkodtak, sőt volt, aki videózott is. A mentősök olykor megpróbálták elküldeni az útban lévő bámészkodókat, de nem jártak sikerrel, és nem is ezért voltak a helyszínen.

Ahogy a poszt is fogalmaz, "a mentők mindent elkövettek, de a férfi életét sajnos a megfeszített csapatmunka ellenére sem tudták megmenteni, amit többen rögtön meg is osztottak a közösségi médiában. A kritikátlan viselkedés a mentést végzőket is megviselte, a Balatonlellei Mentőállomás vezetője egyenesen tűrhetetlennek minősítette a bámészkodók viselkedését, amelyhez hasonlót több mint harminc éves pályafutása alatt sohasem tapasztalt."