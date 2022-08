A jövő városát tervezte meg hét somogyi fiatal. Mindannyian gyermekotthonban élnek, és a Google.org támogatásával vehettek részt a Maker’s Red Box tananyagokra épülő alkotópedagógiai foglalkozásokon a kaposvári Digitális Tudásközpontban.

A jövő egészségügyi ellátása egyelőre hihetetlennek tűnik: drónok viszik ki a helyszínre a robotokat, ha valaki segítségért kiált, és a kórház tiszta levegőt bocsát ki magából. A lakóházak is több funkcióval bírnak majd: a tetőkön növényeket termesztenek és mindenütt napelem és szélerőmű biztosítja az energiát. Csupán néhány érdekesség abból a városból, amelyet megterveztek a gyerekek, majd 3D nyomtató és mikrokontrollerek segítségével a makettjét is elkészítették. Karmacsi-Szabó Anikó, a Kaposvári Digitális Oktatási Központ vezető oktatója elmondta: nagyon kreatívak a fiatalok, nemcsak a meglévő eszközökre, hanem a természet adta lehetőségekre is támaszkodtak.

– A mi városunkba bárki beköltözhet, itt elfogadó a közösség, mindenki együttműködik és szereti a másikat – mutatta be Halász Judit Anasztázia, a város polgármestere néhány mondatban a jövő városát. – Jó volt ez a hét, amelyet a táborban töltöttünk. Alapjában véve humán beállítottságú vagyok, de ezután a hét után még azt is el tudom képzelni, hogy építész leszek. A táborban találkoztam olyan izgalmas technológiával, ami felkeltette az érdeklődésemet – tette hozzá.

– Tananyagfejlesztéssel foglalkozunk, az alkotópedagógia meghonosítása a célunk. Eddig csaknem ezer magyar pedagógus vett részt a tanárképzéseinken – mondta Strommer Nóra, a Marker’s Red Box kommunikációs vezetője. – Egy pályázat tette lehetővé, hogy négyszáz, gyermekotthonban élő fiatal részt vehessen a programunkon, és újabb 50 oktatót képezhettünk ki. A legfontosabb viszont az, hogy a tananyagainkat úgy fejlesztettük ki, hogy azoknak a gyerekeknek is felkeltse az érdeklődését, akiket eddig nem vonzott a programozás világa, és olyan készségeket is fejlesszen, mint a kreativitás, problémamegoldás, csapatmunka – tette hozzá a kommunikációs vezető.

A kaposvári jövőépítő táborban hét, gyermekotthonban élő fiatal vett részt. – Napjainkban annyi információ található minden témában az interneten, hogy nehéz kiválasztani a valósat – mondta Horváth Ádám, pedagógiai vezető. – Fontos, hogy ne csak egy ismert probléma ismert megoldását tanítsuk meg a fiataloknak, hanem azt, hogy egy nem ismert problémára új megoldást találjanak. Az alkotópedagógiai foglalkozásokon ezért a gyerekek nem kapnak tankönyvet, hanem nyitott végű feladatokon keresztül tanulnak. Közben folyamatosan együtt kell működniük, hogy azok a részfeladatok, amelyeket ők választottak, egy egésszé álljanak össze – tette hozzá.



Fotó: Lang Róbert