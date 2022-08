– Tíz fejem van – mondta egy nyugdíjas vásárló Domonkos Árpádnak. – Én csak egyet látok – mosolygott a nénire a somogyaszalói őstermelő. Saját maga termelte csemegekukoricája nagy népszerűségnek örvendett a kaposvári nagypiacon. Jól fogyott a tenyérnyi nagyságú karfiolja és a méretes kápia paprikája is.

Fotós: Lang Róbert

Sokan keresték az uborkát is, a kisebbekből ecetes savanyút tesznek el, a nagyobbakból pedig kovászosat, tudtuk meg pénteki szokásos piaci körútunkon. – Vettem neked nagyon édes szőlőt – mondta az egyik nagymama unokájának. Szili Dezső szőlőskertek királynője csemegeszőlőjével nem csak a darazsakat, hanem a vásárlókat is csalogatta standjához. Negyedbe vagy félbe vágva és egészben is kínálták a mézédes görögdinnyét, amelyet egy kaposvári gyermekcsoport a helyszínen meg is kóstolt.

Fotós: Lang R.

– Nagyon finom, olyan édes – mondta el az egyik kisgyerek, miközben egy nagy szelet dinnyét majszolt. – Szeptember elején még biztos jövünk a dinnyével, de hozzunk majd szőlőt és paprikát is – mondta el Kristóf Katalin szuloki őstermelő. A régi csarnokban az almapaprikát keresték, amelyből télire savanyúság készül. Jól fogyott a paprika, paradicsom is, lecsót főztek belőle a vásárlók.