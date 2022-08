Érzékelhetően többen választották ezen a nyáron úti céljuknak Fonyódot, mint tavaly. Hidvégi József polgármester szerint a város gyakorlatilag tele van, várhatóan rekord lesz ez az esztendő is. Hogy ez így is maradjon, azért folyamatosan fejleszteni kell, új attrakciókkal készülni a vendégeknek. Áprilisban számoltunk be arról, hogy lezárult a közbeszerzés, amely végeztével elkezdődhet a Szaplonczay sétány megújítása. A város egyik legszebb részét korszerűsítik, amely eddig is népszerű turistalátványosság volt. Gyakorta voltak láthatóak a magas part tetején sétálók, vagy éppen a csodálatos balatoni panorámát megörökítő látogatók. Az igazi attrakciónak számító üvegkilátó sajnos technikai okok miatt nem épülhet meg, de még így sem kell nélkülözniük a turistáknak a Balaton és a fonyódi magaspart látványát a magasból. – A városi múzeum mellett a szocializmus idején épített szolgálati lakást már elbontottuk. A helyére egy környezetbe illő épület kerül, amelyben lesz majd büfé és egy kiállítótér is – mondta lapunknak Hidvégi József polgármester a készülő új attrakciókról. Itt szeretnék majd bemutatni a város egyik jellegzetességét jelentő magaspartot. – Készültek 3D-s videók, amelyek segítségével felülről, madártávlatból is látható lesz a magaspart. S ugyanígy a sétányról is készítenénk felvételeket – tette hozzá Hidvégi József.

Kandeláberek világítják be esténként a megújult sétányt



Az egész Szaplonczay sétány megújul a múzeum épületétől a kettős keresztig. – A sétány panorámája páratlan 800 méter hosszan, hatalmas fák árnyékában sétálhatunk és csodálhatjuk meg közben a Balatont a magasból. Eddig gyöngy­kaviccsal kevert poros volt itt a gyalogút, de a fejlesztés végeztével műgyanta és kőzúzalék ágyazatot kap majd, mondta Hidvégi József.

A sétányt kandeláberek világítják meg, hogy este is nyugodtan sétálhassanak az idelátogatók. A Walkó-kilátóhoz hasonlóan megújul a Ripka-kút is, amely stabil lábazatot is kap. Még 2000-ben egy kettős keresztet helyeztek el a sétány nyugati végébe, s ennek környezete is megérett a renoválásra. Befejezik a betonrész burkolását és húsz év után elkészül a világítás korszerűsítése, valamint a kereszt újrafestésre és bádogozása.

Partközelben is fejleszthetnek: újabb öt strand újul meg Fonyódon. – A város öt strandja nyert pályázati támogatást fejlesztésekre – mondta Hídvégi József. – A Fürdő utcában új vizesblokk készült, a Panoráma, a városi, a Bélatelepi és a Huszka utcai strandon értékmegőrzők, kerékpárszervizpont, akadálymentes vizes­blokk és környezetrendezés is készült.



Kiállítótér és büfé is várja majd itt a látogatókat