A mintegy 800 fiatal között 100 somogyi cserkész élvezi az együttlét örömét, átadva magát a természetnek, jóllehet: a cserkészlét nem a pihenésről szól, sokkal inkább az egymásrautaltságról, a kétkezi munkáról, a találékonyságról, a bajtársiasságról, a közösségről, a barátságról, a hitről és a hazafiságról. A külvilág zaját tudatosan kirekesztik, s nem okoz nekik különösebb gondot, hogy napokon át nem a mobilon lógnak; persze szüleikkel háromnaponta azért szót válthatnak. Különben sincs sok helyütt erőtér, ám Istennel való kommunikációhoz nem is kell. Bárhol, bármikor hívható – telefon nélkül.



A rendhez, a fegyelemhez pedig hozzá lehet szokni. Különben nem öltenék magukra a cserkészegyenruhát, és komfortzónájukból kilépve nem vágyakoznának nomád körülmények közé.

Várdai Levente, a VI. Cserkészkerület elnöke lapunknak elmondta: a 10 órás takarodó miatt sem berzenkedett senki; egy-egy fárasztó nap után jólesik a pihenés a 8-10 ágyas sátrakban. Reggel 7 óra körül zászlófelvonással, a Himnusz és a Szózat eléneklésével veszi kezdetét a nap, fakultatív módon van lehetőség reggeli áhítatra is, és a reggeli torna sem marad el.

Mint megtudtuk: a több száz fiatalt különböző altáborokban helyezték el. A kaposvári és a siófoki cserkészcsapatok egy helyre, a balatonbogláriak kicsit távolabb kerültek. Szerencsére viharok nem látogatták meg e területet és a temérdek szúnyog iránt is immúnissá váltak a táborlakók.



A cserkészlét szellemisége a legfőbb közösségkovácsoló erő, melyben egyik fő motívum az alkalmazkodóképesség. Helyszínhez, egymáshoz, vezetőkhöz. Intrikának nincs helye, a humor pedig sok helyzetben a legkiválóbb megoldás. Azokat, akik kevésbé együttműködők, vagy nem túl szépen forgatják a szót, netán durvák társaikhoz, rövid idő alatt sikerül meggyőzniük arról, hogy nemcsak a táborban, de az életben is legfőbb infokommunikációs eszközünk a szeretet.



A Dunántúl idei legnépesebb tábora igazi testi-lelki-szellemi wellnesst jelent a táborozóknak, hiszen a fizikai erőnlét karbantartása mellett a szellem is pallérozódik a különféle programokon. Az ifjak métáztak, kidobóztak, fekvőtámasz-versenyen vettek részt a sportnapon, de különféle kirándulások, portyák, önismereti beszélgetések, kiscsoportos megosztások is gazdagították az együttlétet. A sok játék, a néptánc ugyancsak népszerű volt a cserkészek körében, akik lelki nap keretében is átgondolhatták életüket, s előttük álló, titkokkal teli jövőt.

Szombaton nemcsak a két főpásztor – Varga László és Felföldi László – által közösen bemutatott szentmise jelentett maradandó élményt a táborozóknak, hanem az is, hogy gyónhattak. A megbánt bűnök pedig – tudjuk jól – felszabadítják a lelket. Isten különben sem a bűnös embert, hanem a bűnt ítéli el.



A lelki napon hitről, a reményről és a szeretetről tartott előadást Varga László kaposvári megyés püspök. Laci atya saját tapasztalatairól beszélt, melyek által választ kapott arra, miként mélyíthetjük el, hogyan élhetjük és oszthatjuk meg másokkal a három isteni erényt. Arról is szólt: ha elfogadjuk a hitigazságokat, már a hit útján járunk, de mást jelent az a hit, amit az agyunkkal fogadunk el, és egészen mást az, amit tapasztalatból szerzünk meg. Amikor nem csak elhisszük, hogy Isten törődik velünk, hanem teljesen rá merjük bízni az életünket.



– Adj időt Istennek, és próbáld meg tettekre váltani a szeretetét – buzdította a fiatalokat a püspök, aki azt is kifejtette: háború zajlik közvetlen szomszédságunkban, gazdasági válság van, ám a legnagyobb krí­zisben maga a remény van. A rendszeres Szentírás-olvasás és a szentségimádás jelentőségén túl arra is rávilágított: A Jóisten akkor mutatja meg szeretetét és mindenhatóságát, amikor mi magunk a saját „mindenhatóságunk” végére érünk.



Felföldi László pécsi főpásztor a misén lelkesítette a cserkészeket, egyebek mellett azt hangsúlyozva: az emberi döntéseknek két támasztópillére van, melyek nem létezhetnek egymás nélkül. Az igen és a nem, amelyet már kisgyermekként megtanulunk: nem akarom, nem csinálom, vagy pedig igen, akarom, megszerzem.

– Amikor eldöntöd, hogy cserkész leszel, akkor igeneket és nemeket egyaránt kell mondanod – jegyezte meg. – Ha megszületik egy gyönyörű hivatás a szívetekben, amit meg akartok valósítani, akkor igent mondotok rá. Igent a tanulásra, az áldozatra, a vizsgákra, de ha ehhez nem tudjátok odatenni a nemeket – nem a bulira, az éjszakázásra, ha szükséges, akár a barátokra is – akkor az igenetek meghal.

A homília zárógondolatában arra utalt a püspök: ha a fiatalok úgy érzik, zavaros ez a világ, és a felnőttek nem tudnak sokszor igazi célt, józan utat mutatni, akkor jól érzik, ám ezt a harcot csak önmaguk vívhatják meg a fiatalok, akiket összefogásra, egymás erősítésére buzdított. Leginkább a józan gondolkodásban, a szeretetben és a barátságban. Mert tapasztalata szerint csak ez, a krisztusi barátság képes erősíteni és vezetni őket.





Fotó: Copf Ágnes

Muníció a testnek és léleknek



A lelki programok egyik főkoordinátora a kaposvári egyházmegyés Molnár Attila somogyhárságyi plébános, aki Varga László kaposvári és Felföldi László pécsi püspökkel együtt lelki munícióval látta el a táborozókat. Csakúgy, mint Nagy Bálint jezsuita szerzetes atya, a rendtartomány Írországot is megjárt hivatásgondozója, aki lelki-módszertani útmutatót adott a cserkészeknek. A Kovács Mátyás parancsnokságával, papok és számos önkéntes civil közreműködésével megvalósult, július 15-én záruló cserkésztábor előkészületei mögött komoly logisztikai munka van. A szervezők arra törekedtek, hogy zömmel a környékbeli termelők portékái adják az étkezések alapanyagát, melyekből minden őrs maga készíti el a reggelit, az ebédet és a vacsorát.