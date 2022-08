Gyermekkora óta rendőrnek készült a buzsáki származású Kertész Richárd. A kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziumba rendészeti osztályba járt, majd a Közszolgálati Egyetemen végzett bűnügyi szakon. 2019-ben szerelt fel, 2021 óta Siófok-Szabadifürdő körzeti megbízottjaként is dolgozik.

Július 26-án bejelentést kaptak, hogy egy lakásból pénzt, külföldi valutát és kisebb műszaki cikkeket loptak el, valamint okmányok is eltűntek. Kertész Richárd őrmester, Siófok körzeti megbízottja ment ki a helyszínre. – Miután felvettem az adatokat, és a kollégák elvégezték a szemlét, használható információhoz sajnos nem jutottunk – mondta el Kertész Richárd. – A nap végére viszont jelentkezett egy tanú, aki már az előző éjszaka is tett bejelentést, mert feltűnt neki, hogy egy fiatal lány settenkedik egy bokorban. Azonban mire a járőrök kiértek, már nem találtak ott senkit. Később kiderült, hogy a közelben történt a betörés is. Úgy gondolta, a két eset összefügghet, ezért elment a tanúhoz adatot gyűjteni. Megtudta, hogy a bokorban bujkáló nőt már korábban is látták egy férfival, valamint a bűntény napján, a hajnali órákban az utca végén az egyik elhagyatott házba mentek be. Látták ott, hogy valaki rendszeresen tartózkodik bent, amelyről a földön eldobott cigarettacsikkek és egy kávésbögre is tanúskodott.

Hajnali egykor megérkezett a férfi, aki amint meglátta az egyenruhásokat azt kiabálta, hogy őt nem kapják el és elfutott. Két órán át keresték, de nem találták. Kertész Richárd másnap szabadnapos volt és épp ebédelni ment a déli órákban Siófok főterére, mikor meglátott egy férfit, akinek a ruhája megegyezett az általuk keresett elkövetőével. Betelefonált kollégáinak, hogy intézkedjenek. – Szemmel tartottam a férfit, odamentem hozzá, hogy kérjek egy cigarettát, mikor kinyitotta a táskáját, láttam benne egy köteg pénzt és olyan hangszórót, amelyet elloptak – mesélte az őrmester. Hozzátette: öngyújtóért elindult vele a dohánybolt felé, majd elmondta neki, hogy rendőr és intézkedni fog vele szemben. – Ekkor elkezdett kiabálni, hogy én bántani akarom, eldobta a nála lévő értékeket, és elfutott, még egy közlekedési táblának is nekirohant, aztán beszaladt egy kertes házba, ahol sikerült utolérni, majd lenyomni a földre – mesélte az esetet a rendőr.

Meg is kellett műteni a hősies őrmestert az eset után.



– Miközben próbáltam a tettest a földön tartani, hogy ne meneküljön el, addig egy ott lakónak igyekeztem elmagyarázni a helyzetet, hogy rendőr vagyok, hívja a 112-t, és mondja be a pontos címet, közben a férfi menekülni próbált és ököllel többször megütött, elöntött a vér, de míg a kollégák odaértek sikerült hasra fektetve tartanom – mondta el Kertész Richárd. Megjegyezte: a férfiról kiderült, hogy már korábban is körözték, ső egész bűnlajstroma van már.

Fotós: Beres Attila

Miután a betörőt előállították, a szabadnapos rendőrt kórházba vitték, ahol kiderült: több helyen eltörött az orra és másnap meg is kellett műteni. A somogyi őrmestert Töreki Sándor bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes elismerésben részesítette hős tettéért. – Jártam különböző küzdősportokra, akadályfutó versenyekre, talán ennek is köszönhető, hogy nem ájultam el, mikor az orrom eltört, a történtek ellenére is örülök annak, hogy sikerült elfogni a betörőt, aki már többször megszökött az igazságszolgáltatás elől – fogalmazott a körzeti megbízott.