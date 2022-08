Magyarország és Kelet-Európa egyik legnagyobb horgászfelszerelés gyártója és forgalmazója a Széchényi Terv Plusz keretében, 70 százalékos támogatással, több mint 230 millió forintból valósítja meg a beruházást. A fejlesztés részleteiről csütörtökön tartottak sajtótájékoztatót Marcaliban. Karcsai Dávid projektmenedzser elmondta, néhány munkafolyamatot mással végeztetnek el, azonban ha elkészül a csarnok, akkor mindent egy helyen tudnak előállítani. Az új gyáregységben egy új csomagológépet is üzembe állítanak majd, amellyel naponta három és fél tonna terméket tudnak becsomagolni.

– Óriási igény van az etetőanyagokra, Magyarországon ugyanis mintegy 850 ezer regisztrált horgász van – hangsúlyozta Karcsai Dávid. – Természetesen nemcsak a magyar pecásoknak szánjuk a termékeinket. Jelen vagyunk Romániában, Szerbiában, Csehországban és Szlovákiában is. Ezen kívül exportálunk Németországba, Ausztriába, Dél-Afrikába, Kanadába és nemrég óta már Ausztráliába is – tette hozzá a cég projektmenedzsere. Az Energofish Kft-nél jelenleg mintegy százan dolgoznak. A vállalkozás erdélyi és marcali üzemben is készítenek a horgászathoz szükséges etetőanyagokat és szerelnek össze különféle eszközöket. Karcsai Dávid kiemelte, nemcsak itthon, hanem külföldön is megnövekedett a kereslet a termékeik iránt, ezért vágtak bele a beruházásba. A fejlesztés várhatóan az év vége felé, novemberre készül el. A cég 5-10 új embernek tud majd munkát adni.