Felvidékről, Erdélyből és Délvidékről mintegy hatvanan érkeztek az idei honismereti találkozóra szerdán. Néhányan először járnak a településen, sokan azonban visszatérő vendégek. Kószó Vivien és Balog Dávid a vajdasági Martonosból utazott Mesztegnyőre. Lapunknak elmondták, hatalmas élmény volt a tavalyi találkozó is, ezért semmi pénzért nem akarták kihagyni az ideit. – Mesztegnyő a béke szigete – fogalmazott Kószó Vivien. – Nagyon szeretek itt lenni. Kiváló a társaság, jó programokat szerveznek nekünk. Már várom, hogy eljussunk Somogyvárra, aztán a Balatonhoz – tette hozzá a fiatal.

– A tábor „motorja”, Antónia néni nagyon odaadó és kedves. Igyekszik a kedvünkbe járni mindig – vette át a szót Balog Dávid. – A munkatársai is segítőkészek, mindig lesik a kívánságainkat. Ha nem szervezték volna meg a találkozót, akkor is eljöttünk volna a nyáron, mert nagyon szeretünk itt lenni a településen – mondta a vajdasági fiatal.

Fotós: TIBOR KOVACS

Ottjártunkkor, csütörtökön reggel az Aradról érkezett erdélyi csoport mutatta be iskoláját a többieknek. Ezután Olasz Angéla aradi történelemtanár mesélt a fiataloknak a 800 évvel ezelőtt II. András által kiadott Aranybulláról. A szervezők idén is igyekeztek olyan programokat összeállítani, amelyek szorosan kapcsolódnak magyarsághoz. Dobai Beáta a szilágysági Kárásztelekről kísérte el diákjait. A történelem és hitoktató pedagógus lapunknak elmondta, a fiatalok szerencsére otthon is sokat tanulnak a magyarságról, de egy ilyen találkozón még jobban elmélyedhetnek a történelemben. – Bővül az ismeretük, erősödik a magyarságtudatuk és sok barátot szerezhetnek a gyerekek ebben a néhány napban – emelte ki Dobai Beáta.

Kövesdiné Panyi Antónia a mesztegnyői faluház, valamint a Honismereti és Természetvédő Egyesület vezetője kérdésünkre elmondta, az első találkozót még Kövesdi Tiborné szervezte meg 1986-ban azzal a céllal, hogy egyesítsék a Kárpát-medencében szétszóródott magyarságot. – Ez ma sem változott. Azért szervezzük meg minden évben a tábort, hogy a hagyományainkon és az anyanyelvünk megőrzésén keresztül, bemutassuk az értékeinket és együtt tartsuk a magyar nemzetet – hangsúlyozta Kövesdiné Panyi Antónia. A találkozó vasárnap ér majd véget. Addig a programok között szerepel Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar énekesének koncertje és egy Szent István-napi ünnepség is.