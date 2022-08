Madarász Zoltán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke az eseményen elmondta, hálásnak kell lenni azért, hogy más régiókhoz és országokhoz képest Somogyban hullott eső és segítette a növények fejlődését. – Voltak csapadékban gazdagabb és kevésbe nedves területek is a megyében, de legalább nekünk volt mit aratnunk – hangsúlyozta Madarász Zoltán. – Az ország más vidékén élő gazdatársaink nagyon jelentős mértékben szoktak hozzájárulni a Magyarok kenyere programhoz. Most azonban elképzelhető, hogy az aszály miatt ők is rászorulók lesznek – emelte ki a NAK megyei elnöke.

Süle Katalin a NAK országos alelnöke a rendezvényen kiemelte, az elmúlt időszakban sok nehézség érte a mezőgazdaságban dolgozókat, de a magyar gazdák nem adták fel és büszkén végezték hivatásukat. Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő kiemelte, a Magyarok kenyere program nemcsak egy jótékonysági akció, sokkal több annál. Megmutatja azt, hogy mennyire tudnak összefogni a magyarok és hogyan tudják segíteni a rászorulókat.

Gyurákovics László Somogyvár polgármestere és Biró Norbert a Somogy megyei közgyűlés elnöke is köszöntetett mondott a gazdáknak az összegyűlt búzaszemekért. Az eseményre több kenyeret is sütöttek. Ezeket megszegték, feldaraboltak, majd szétosztották a meghívott vendégek között.



Ezer milliárdba került az aszály

Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a búza összeöntésen elmondta, a program 12 év alatt eljutott odáig, hogy nemcsak az anyaországban, hanem egész Kárpát-medencében összefognak a magyarok. – Ahogyan a 15 millió búzaszem lisztté őrölve egyesül a kenyérben, úgy egyesül a 15 millió magyar is – hangsúlyozta Jakab István. A MAGOSZ elnöke arról is beszélt, hogy nemzetünk egyik megtartó ereje és alapja a föld, azonban a pandémia, a háború és az aszály miatt hatalmas kihívások előtt állunk. – Ezer milliárd forint kiesést okozott az aszály ebben az esztendőben. Nem vagyunk nyugodtak, mert nemcsak az idei termést, hanem a következő évit is erősen érinti ez az időjárás – mondta Jakab István.