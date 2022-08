Később a Barcsi Járási Hivatalban adtak tájékoztatást a város lakóinak a szerződéses határvadász szolgálatról, a feladatellátásról, a jelentkezés feltételeiről és módjáról, valamint az illetményről és az egyéb juttatásokról. A szerződéses határvadász képzésre a jelentkezés folyamatos, ezért a Somogy megyéből jelentkezők számát még nem összesítették, közölte érdeklődésünkre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság.

– Az államhatár őrzésére és a jogellenes migráció visszaszorítására toborzunk, járjuk a somogyi településeket, megkeressük az önkormányzatokat és a munkaügyi hivatalokban is ott vagyunk– mondta Seresné Bátori Krisztina őrnagy, toborzási csoportvezető. – Szerződéses határvadásznak jelentkezhet az, aki elmúlt 18 éves, és az 55. életévét még nem töltötte be, magyar állampolgár, cselekvőképes és minimum nyolc általános iskolai végzettsége van, és az erkölcsi bizonyítványában szerepel, hogy büntetlen előéletű.

A határvadász szolgálatot ajánlják azoknak a fiataloknak, akik még nem helyezkedtek el, illetve azoknak az idősebbeknek is, akik nem találnak munkát. A jelentkezők alkalmasságát vizsgálják pszichológiai és egészségügyi szempontból is. A fizikai erőnlétet 1500 méteres futással mérik fel, illetve időre teljesített fekvőtámaszokból és felülésekből áll. A határvadászoknak 300 ezer forint bruttó fizetést tudnak nyújtani, és erre jönnek rá a pótlékok, tehát a fizetés a 399 ezer forintot is elérheti. A képzés ideje alatt is jár munkabér, biztosítják az étkeztetést és a szállást is. Öt helyszínen zajlik a képzés: Kiskunhalason, Szegeden, Orosházán, Debrecenben és Nyírbátorban. A képzés időtartama 160 óra, ennyi idő alatt elsajátítják az intézkedéstaktikát a gyakorlatban, de az oktatás a schengeni határvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat is tartalmazza. A négyhetes képzés egy vizsgával zárul, amelyet évente megismételnek. A sikeres vizsga után eskütétel következik, ezután állhatnak szolgálatba a határvadászok.