II. Rákóczi Ferenc, illetve a tehetség volt a témája annak a találkozónak, amelyet hétfőn rendeztek a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonban. Tallián Mariann színművész, hegedűművész, író A szegények fejedelme című ifjúsági regényét mutatta be a fonyódi intézmény lakóinak, akik a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület jóvoltából színes tablókon is nyomon követhették névadójuk élettörténetét. Az előadó a tehetség kiteljesedéséről, az írásművészet alapjairól, a könyv születésének körülményeiről is szólt. Az „Istennel a hazáért és a szabadságért” jelmondatot választó államférfi – aki a róla szóló, Cserkúti Dávid által illusztrált kötetben mindvégig megmaradt Ferkónak – példakép sokak előtt. Nem véletlenül választják nevét intézmények, s áll oly sok szobra a világban.

Az ifjak azzal is szembesülhettek: a szövevényes történetmesélés a legfőbb erénye a kötetnek, melyben Ocskay László kuruc brigadéros kapcsán az árulás is nagyító alá kerül, s a látványos csatajelenetek bemutatásán túl, a tájak, a várak és a viseletek részletgazdag leírása tovább gazdagíthatja ismereteinket Rákóczi koráról. A család, a szűkebb miliő, az édesanya, Zrínyi Ilona vagy a keményszívű nagymama, s Thököly, a nevelőapa is megelevenedik az élvezetes ifjúsági regényben, melynek egyik üzenete: nem a származás, hanem a virtus és az erény tesz valakit nemessé. .