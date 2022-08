Az elmúlt években több száz diploma porosodott a kaposvári egyetem páncélszekrényeiben. Az intézmény többször is szervezett belső nyelvi képzéseket, hogy minél többen vehessék kézbe oklevelüket. Magyarországon két évtizede előírás, hogy csak úgy lehet diplomát szerezni, ha mellette nyelvvizsgával is rendelkezik a hallgató. A koronavírus-járvány idején azonban lazítottak a szabályokon és nyelvvizsga nélkül is kiadták az okleveleket. Az elmúlt két félévben azonban ismét csak úgy kaptak diplomát a végzett hallgatók, ha bemutatták a nyelvtudásukról szóló igazolást.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusán 512-en tettek záróvizsgát idén júniusban. Közülük viszont csak 376 hallgató vette át a diplomáját, a többieknek nem volt nyelvvizsgájuk. A felsőoktatási intézménytől megtudtuk, ha életbe lép a nyelvvizsga-amnesztia és a MATE vezetése nem dönt másképpen, akkor várhatóan a „bennragadt” okleveleket is kiosztják majd.

Pfund Szilvia, a Happy End Nyelviskola ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, nem tart attól, hogy kevesebben iratkoznak be hozzájuk angolnyelv-tanfolyamra, azért mert nem lesz követelmény a nyelvvizsga. Kiemelte, a koronavírus-járvány előtti években, heti hat órában gyakran 80-an tanultak náluk. A pandémia idején megfeleződött a létszám, mostanra azonban ismét egyre többen kezdenek el angolul tanulni.

– Azt látom, hogy edződnek az emberek. Amikor először könnyített a kormány nyelvvizsga-kérdésben, akkor sokan visszaléptek a nyelvtanulástól, most azonban nem így van – mondta Pfundt Szilvia. – Mivel szinte évente, kétévente változnak a szabályok, sokan bizalmatlanok. Nem tudják milyen feltételekkel kapnak majd diplomát, ezért inkább beiratkoznak a tanfolyamra. Sokan felismerték azt is, hogy a nyelvtudásra szükségük van az életben, ehhez pedig a legegyszerűbb út a nyelviskolán át vezet. A nyelvtudás mentőöv lehet azoknak is, akiknek nincs piacképes képzettségük – emelte ki a Happy End Nyelv­iskola ügyvezetője.

Pfundt Szilvia hozzátette, több olyan tanítványuk is volt az elmúlt években, akinek kiváló befektetés volt a nyelvtanulás. Megváltozott az életük, jól fizető álláshoz jutottak.

Az egyetemek döntenek száz pontról, a rend nem változik

A felvételi rendszer 2024-től továbbra is 500 pontból áll majd. Ebből 100 pont a középiskolai tanulmányi eredményektől függ, 300 pont az érettségi eredménytől, 100 pontról pedig az egyetemek dönthetnek. Ebbe beleszámíthatják a sport-, a művészeti vagy bármilyen más teljesítményt, de szóbeli vizsgáztatással is szerezhető pont. A felvételi lebonyolításának a rendje sem változik. A Felvi-rendszeren keresztül hat helyet lehet majd megjelölni.