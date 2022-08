Nem csak a fiatalok, hanem az idősebb generáció is kedvet kapott az íjászathoz. – Egy évvel ezelőtt a sümegi várban varázsolt el az íjászat és azóta rendszeresen járok a Kassai-völgyben és idén én is részt veszek a nyílzáporban – mondta el a a komlói 65 éves Hajdu Lajos Hozzátette: gyermekként botból készített íjat, most már egy profi íjjal gyakorol. A nagy hőség ellenére is sokan érkeztek tizedik századi korhű viseletbe. – Egy hun viseletet hordok, a süveg rókatollal díszített, a ruha pedig bőr és kézzel varrott mintákkal díszített – mutatta a öltözékét a tiszatenyői Dikó Mihály. Először vett részt a nyílzáporon, de nem áll tőle távol a hagyományőrzés, tizenhárom fővel egy íjász egyesületet hoztak létre.

– Rajtam egy 10. századi viselet van és így szeretnék őseink előtt tisztelegni – mondta Gál Dávid, aki Székesfehérvárról érkezett és négy éve a Kassai iskola tanulója. – Gyerekkorom óta lovaglok, eleinte az íj nem állt közzel hozzám, de megfogott ez a szemlélet, amit itt tapasztalok a völgyben – emelte ki a résztvevő.