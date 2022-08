Újabb 5,5 milliárd forintos területfejlesztési pályázati igényt támogatott a Somogy Megyei Közgyűlés az utóbbi időszakban. A somogyi települések és a megyei önkormányzat konzorciumi együttműködésének köszönhetően újabb 31 helyszínen nyílik meg a fejlesztés esélye.

Huszti Gábor, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte: a közel 72 milliárd forint keretű somogyi TOP Pluszból korábban már 21 milliárd forintnyi forrást igényeltek településeink a megyei önkormányzattal konzorciumban, most újabb 5,5 milliárdnyi igény támogatásáról döntött a megyei közgyűlés.

– Támogatásra érdemesnek ítéltük ezeket a pályázatokat, hiszen valamennyi fejlesztés fontos megyénkben, meggyőződésem, amennyiben nyernek, jó helyre kerülnek ezek a források – húzta alá Huszti Gábor.

Helyi gazdaságfejlesztésre nyolcan nyújtottak be igényt. Ebből öten konyhafejlesztést hajtanának végre, egy üzletfejlesztésről szól, míg egy ipari park és egy piac kialakítása is szerepel a pályázatok között összesen több mint másfél milliárd forint értékben.

Helyi és térségi turizmusfejlesztésre öten pályáztak. Ebből egy vízi turizmusra épül, egy kerékpárút fejlesztés, kettő strandfejlesztés igénye merült fel, míg egy a kulturális turizmus témakörét öleli fel szintén több mint másfél milliárdos kerettel.

Szociális célú városrehabilitációra hatszázmilliós keretet igényelt két pályázó, míg belterületi utakat heten fejlesztenének összesen 530 millió forintos értékben. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére nyílhat lehetőség nyolc pályázatnak köszönhetően több mint 1,2 milliárd forintból. A projektek keretében orvosi rendelők fejlesztése valósulhat meg és szociális alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások újulhatnak meg kilenc településen. Valamennyi benyújtott pályázat megfelel a megye területfejlesztési koncepciójának.