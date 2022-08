A termetes férfiak kifáradtak a sorversenyben, miközben kukoricacsutákat kellett egy kosárba rakniuk a váltófutás alatt. Többen még a sörös dobozt is letették a fűbe közben.

– Erő az van nálunk, de a gyorsasági feladatok kifognak rajtunk – ismerte be Nagy József, aki bemutatta a zselici betyárok csapatát. – Vannak köztünk mezőgazdasággal foglalkozók, de kőműves, labdarúgó és katona is. Patcai és kaposszerdahelyi versenyző is erősít bennünket.