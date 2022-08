A Kiliti városrészben tavaly nyáron bezárt Pillangó óvoda épületében működik tovább a foglalkoztató, ahol a környékbeli településekről összesen 30 fogyatékkal élő fiatal és idősebb nő és férfi fejlesztéséről valamint nappali ellátásáról gondoskodnak. 2006-óta működik Siófokon a fogyatékos személyek nappali intézménye, 2010-óta pedig a súlyosan és halmozottan sérült gyerekek számára fejlesztő iskolát is működtet a városban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete. – A szociális alapellátást és a köznevelési feladatokat korábban egy épületen belül végezték, de kinőtték a helyet, ezért a szeretetszolgálat munkatársai 2014-óta keresték a lehetőséget, hogy a két intézmény külön épületekben működhessen tovább – mondta el Fülöp Szilvia intézményvezető, aki arról is beszélt, hogy a siófoki önkormányzat térítésmentesen bocsátotta rendelkezésükre az idősotthon szomszédságában álló épületet, amelyet a karitatív szervezet újított fel és alakított át. A foglalkoztatóban a mindennapos elfoglaltságok mellett állat- és zeneterápia is van és nagy öröm, hogy ezentúl minden tevékenységnek meglesz a saját helyisége.

Az intézmény új épületének átadóján Lengyel Róbert siófoki polgármester a Pillangó óvoda bezárását kényszerű és népszerűtlen döntésnek nevezte hozzátéve, nem sokkal később a képviselő-testület egyhangúlag szavazta meg, hogy az épület a szeretetszolgálat fenntartásába kerüljön és továbbra is közfeladatot lásson el.



Az ünnepségen Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-dunántúli Regionális Központjának vezetője úgy fogalmazott, szervezetük akkor működik jól, ha egy település közösségének részévé tudnak válni. Jónás Gergely nemcsak a megújult nappali intézményt méltatta, hanem azt a munkát is, amelyet siófoki kollégái a Covid terhelte években végeztek az idősek otthonában, ahova a koronavírus a súlyos időszakokban nem tudott bejutni, és egyetlen halottat sem követelt a dolgozók gondos odafigyelésének hála. Az áldozatkész munkát a Máltai Lovagrend Közössége kitüntetéssel ismerte el, amelyet Ságiné Korpos Márta vezető ápolónak és Fülöp Szilvia intézményvezetőnek adományoztak, akik az egész csapat közösségi érdemének és kőkemény munkájának tartják az elismerést.



