Az elmúlt húsz évben intenzív gyérítés kezdődött, ugyan sikerült a fertőzött területek számát csökkenteni, de még mindig gyomtársulásokban, nagy számban van jelen a megyében is.

1922-ben több hazai flórával foglalkozó szakirodalomban jelent meg, hogy Barcs környékén észlelték először a parlagfüvet, amely száz év alatt az egész országban elterjedt.

– Magyarország teljes területe parlagfűvel fertőzött – mondta el Tóth István, növényvédelmi szakmérnök. Hozzátette: 2004 tájékán indult intenzív gyérítés, amely következtében a mezőgazdasági területen belül és kívül az erős fertőzések megszűntek, de gyomtársulásokban még jelen van, így a pollenkoncentráció továbbra is magas hazánkban. – Nem sikerül a pollenszámot köbméterenként naponta 150–250 alá vinni – emelte ki Tóth István. – Száz felett már a növényre érzékenyeknél különböző tünetek jelennek meg, mint például köhögés, orrfolyás és szemviszketés. Megjegyezte: a szél akár 50–60 kilométer távolságra is elviszi a polleneket. A növény rendkívül jól alkalmazkodott az aszályos időjáráshoz, magja 25–30 évig a talajban megmarad és megtartja csírázóképességét.

Tóth István megjegyezte: egyes tanulmányok beszámoltak arról is, hogy már az Osztrák-Magyar Monarchia idején Amerikából érkező búzaszállítmánnyal eljutott a parlagfű a megye déli részére. Egy feljegyzés szerint egy csokonyavisontai gróf hozta be a növény magját, hogy fácánjainak takarmány legyen belőle.

Augusztustól a Somogy Megyei Kormányhivatal munkatársai helikopterből pásztázzák a somogyi földeket. Tavaly a szakemberek 82,7 hektáron 33 fertőzött foltot mértek be és 1,75 millió forint értékben állapítottak meg bírságot.