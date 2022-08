Egyre több helyen van lehetőség szelektív hulladékgyűjtésre, s az újrapohár használata alapvetővé vált a fesztiválokon. Így van ez a siófoki Plázson is, ahol tavaly nyár óta mérik ilyen pohárba a frissítőket. De több büfében is áttértek ezekre a re-poharakra már, mivel az egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalát megszüntették egy évvel ezelőtt. Emellett sok helyütt van lehetőség szelektív hulladékgyűjtésre a vízparton. Egy felmérés szerint Siófokon egy hétvége alatt 12 tonna hulladék keletkezik. Hasonlóan magas számok mutathatóak ki általában a balatoni településeken, ahol a nyári időszakban megnő a lakosságszám a turistáknak köszönhetően.

– A legtöbb strandunkon lehet szelektíven gyűjteni a hulladékot. Ezeket használják is a strandolók, jelentős mennyiségű műanyagflakon és alumíniumdoboz gyűlik össze. Sőt lehet, hogy nagyobb hulladékgyűjtők kellenének már, annyira rászoktak a szelektálásra a fonyódi vendégek – mondta kérdésünkre Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Hozzátette: a városban általában magas a szelektíven gyűjtött hulladék aránya, ráadásul már a fesztiválok is műanyagpohár-mentesek. Nemcsak a Balatonnál szelektálnak a fürdőzők, hanem az Igali Gyógyfürdő területén is, ahol törekednek arra, hogy az újrahasznosítható hulladékot elkülönítve gyűjtsék a vendégek. Két szelektívsziget is a látogatók rendelkezésére áll, amelyeket előszeretettel használnak is. A fürdő vezetésének eltökélt szándéka, hogy a jövőben az újrahasznosítható hulladékot teljesen szelektálva gyűjtsék.

A legjobban újrahasznosítható csomagolóanyagok az alumíniumdobozok, amelyeket a Minden Doboz Visszajár programban a megyében három helyen is gyűjtenek: Kaposvár mellett, Siófokon és Balatonbogláron.

– Az aludobozos italt választani az újrahasznosíthatóság mellett még kifizetődő is: az automaták ugyanis minden dobozért párforintos visszaváltási díjat fizetnek, így nemcsak a környezetünk, hanem mi is jól járunk – áll az automatákat működtető a Minden Doboz Visszajár mozgalom friss közleményében. Mivel főként élelmiszer-kereskedelmi láncoknál találhatóak meg az automaták, a gyűjtés nemcsak otthon valósítható meg, hanem akár a nyaralóhelyen is körülnézhetünk, mert szinte biztosan találunk egyet a környéken – tették hozzá. A Sonline.hu kérdésére a Returpack Kft. azt közölte, csak tavaly a Minden Doboz Visszajár automatái több mint 13 ezer kilogrammnyi italosdobozt gyűjtöttek össze Somogyban. A meglévő négy mellé pedig idén egy új kaposvárival bővül az automaták száma Somogyban.



Fotó: Németh Levente