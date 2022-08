A levél kitért arra is, hogy az iskoláknak ellenőrzött, működőképes kéménnyel kell rendelkezniük, illetve hogy a fűtésre alkalmas lehet a cserépkályha is. 2010 óta fával fűtöttek a buzsáki általános iskolában. Kara Lajos, a település polgármestere elmondta: tavaly fűtéskorszerűsítést végzett a fenntartó náluk és átálltak gázfűtésre. – A fatüzeléshez szükséges berendezések azonban megvannak továbbra is, az összes közintézményt – a hivatal és a faluház épületét is – faaprítékkal fűtjük – emelte ki a polgármester.

Forrás: Lang Róbert

Nincs vezetékes gáz Mikében. – A helyi négyosztályos iskolát fával fűtjük, a tüzelőt a fenntartó, a tankerület biztosította, és egy karbantartó egész nap rakta a tüzet – mondta el Tóth Árpád, Mike polgármestere. Hozzátette: tartályos gázzal fűtöttek az óvodában, de annyira drága volt, hogy megszüntették. – Egyik pillanatról a másikra nem lehet gázról fára átállni, óriási költségei vannak, és szükség van megfelelő feldarabolt, száraz tűzifára és egy fűtőre, nálunk egy téli szezonban 40 köbméternyi fa fogy el – emelte ki a polgármester. Megjegyezte: tavaly maradt pénze az önkormányzatnak, és ebből az idén tavasszal vásároltak nagyobb mennyiségű tűzifát. Bíznak abban, hogy a téli szezonra elég lesz, de távolabb már nem tekinthetnek. – Nem tudjuk, mi lesz hosszú távon, mert folyamatosan emelkednek az árak – mondta a polgármester.

Ezerharmincan laknak Homokszentgyörgyön. A somogyi településen szinte mindenki fával fűt, egy-két tehetősebb családnál van csak tartályos gáz, valamint klímás fűtés. Évek óta nincs a településen vezetékes gáz. – Tartályos gázzal fűtjük a helyi általános iskolát, ez az egyetlen fűtési mód, amelyet alkalmazni tud a fenntartó – mondta el Czinke János polgármester. Hozzátette: bízik benne, hogy pályázati segítséggel lehetőségük nyílik a gáz bevezetésére a közeljövőben.



Távhővel fűtik a kaposvári általános iskolákat

Megkeresésünkre a Kaposvári Tankerületi Központ azt közölte, hogy folyamatosan vizsgálják az épületek zökkenőmentes üzemeltetésének kérdéseit és feltételeit. A fűtési időszak megkezdése előtt ez minden évben hangsúlyos és kiemelt feladata a fenntartónak. Azt írták: mivel egész Európában komoly kihívásokat jelent az energiaellátás biztosítása és az Európai Unió a gázfogyasztás korlátozásáról döntött, indokolt minden eshetőségre felkészülni, még akkor is, ha annak csekély a valószínűsége. Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója elmondta: a kaposvári általános iskolákat távhővel fűtik. Az elmúlt években egy nagy volumenű beruházás történt, és számos oktatási intézményt kapcsoltak a rendszerre.