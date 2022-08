A kaposvári Móricz Zsigmond-mezőgazdasági technikum és szakképzőiskolában két éve nyílt büfé, előtte a diákok gyakran az egyetemre jártak át, ha megéheztek. Princz Zoltán igazgató szerint bevált az elgondolás, egy vállalkozó üzemelteti az iskolabüfét.

– A szalámis, a rántott húsos és a melegszendvicsen kívül különösen népszerű a hamburger és a friss pizzaszelet is – mondta Madarászné Csepregi Tünde, az iskolai büfé vezetője. – A gyümölcslevek közül kedvelt a multivitamin, az alma és a körte, s meglepően sok ásványvizet is eladtunk. Akik édességre vágynak, azok általában mézes krémest, islert, minyont vásároltak. Szeptembertől nálunk is lesz áremelés, nagyjából 5-10 százalékot tervezünk. Az üdítő 320 forint helyett 350 forint lesz, ám azt még nem tudjuk, hogy a korábban 530 forintos áron kínált szendvics mennyibe kerül majd.

Némethné Sárközi Ágnes hatodik éve vezeti a tabi Rudnay Gyula-szakképzőiskola büféjét. A nagykereskedelmi cégek árait épp most gyűjti be, ám az már előre borítékolható, hogy egyes termékek ára 5-10 százalékkal nő.

– A szendvicsalapanyagok, így a zsemle, szalámi, felvágott és a tojás is drágult – hangsúlyozta. – Több új ötleten gondolkodom, lehet, frissen készült teán kívül kakaót és tejet is kínálunk. Eddig nyolcfajta szendvicset készítettem, a legolcsóbb 210, a legdrágább 430 forintba került, de nyilván ez is drágul. A Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) a nagyatádi Ady Endre-gimnáziumban működő büfé működtetésére tett pályázati felhívást, melynek határideje szerdán jár le. A KSZC tíz intézménye közül hat iskolában hét büfé üzemel. Tájékoztatásuk szerint a kaposvári intézmények közül az egyik helyen két büfé is működik. A megyeszékhelyen három, s ezen kívül a tabi, a barcsi és a nagyatádi iskolában egy-egy iskolabüfé található. Utóbbi üzemeltetésére az új pályázat lefolytatása folyamatban van. Az előírásoknak megfelelően az egészséges életmód támogatására nagy hangsúlyt helyeznek. Az igazgató az iskola-egészségügyi szolgálat szakértői véleményét kéri az egészséges táplálkozásra vonatkozó árukínálatról.

Lassu Gyula siófoki háziorvos szerint célszerű száműzni a cukros italokat a kínálatból, a gyerekek inkább ásványvizet fogyasszanak. – Ezen kívül érdemes gyakran gyümölcsöt és teljes kiőrlésű gabonából készült péksüteményt fogyasztani, s a felvágottak közül lehetőleg a kevésbé zsírosat – hangsúlyozta. – S ami különösen fontos, hogy az egészséges étkezés mellett minél többet mozogjanak a gyermekek.

Fotó: L. R.