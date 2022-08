– Vissza jöttek az Európai Önkéntes Szolgálat önkéntesei, akiket a pályaorientációjuk és gondolkodásmódjuk is változott a Kaposváron szerzett tapasztalataiknak köszönhetően – mondta Eglyné Katona Andrea, a Compass Egyesület elnöke. – Más perspektívából látják a világot, a saját országát, kultúráját, könnyebben megszabadul a sztereotípiáktól – tette hozzá.

A 26 éves César Garcia 2019-ben érkezett, tíz hónapot töltött a szervezetnél. Gépészmérnöki tanulmányait szüneteltette, amíg elhagyta Spanyolországot.

- A Magyarországon töltött idő felkészített az új életemre. Saját üzletbe kezdtem, ami eleinte hobbinak indult. Laboratóriumi szájhigiénés eszközöket árulok, ám a gépészmérnöki tevékenységem is folytattam – mesélte a Compass utáni életét a spanyol fiatalember, aki jelenleg egykori, az egyesületnél megismert barátaival közösen látogatott el a Kaposvári szervezethez.

Fotós: Lang Róbert

-Nagyon jó volt itt lenni, rengeteget fejlődött itt az angoltudásom. Korábban nem volt tapasztalatom kisgyerekekkel, itt az Borostyánvirág Anyaotthonban sokat foglalkoztam velük, ez volt a fő tevékenységem – mondta a 28 éves Ozcan Aslan, aki Törökországból jött látogatóba. - Itt találkoztam először külföldiekkel is, itt lett először külföldi barátom. Olyan jól összebarátkoztunk, hogy azóta is tartjuk a kapcsolatot egymással, bármennyire is a világ legtávolabbi pontjain élünk – mondta a török fiatalember. Az olasz Giorgio Bitonti húsz évesen került Kaposvárra.

– A középiskolában, ahová otthon jártam, találkoztam egy kaposvári önkéntes lánnyal. Nagy hatást gyakorolt rám, ahogy ő mesélt nekem az itteni életről és arról, hogyan válhatok magam is önkéntessé. Egy év múlva már hasonlóképpen népszerűsítettem az önkéntességet a kaposvári iskolákban – mesélte egykori tevékenységét az olasz fiatalember, akinek sikerült annyira megnyílnia, hogy Dél-Olszországból Rómába költözött, ahol húsz percen belül talált magának egy állást. Most pincérként dolgozik. Azt mondja, ez a lépése is annak köszönhető, hogy a magyarországi tapasztalatai kiszélesítették a látókörét. Rómában is egy külföldiekből álló baráti társaságban érzi jól magát. A három fiatalember második otthonként tekint a kaposvári egyesületre, ezért is jöttek „haza” egy pár napra, hogy ott találkozzanak, ahol megismerkedtek egymással.