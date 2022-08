Országos plakátkampánnyal buzdít véradásra augusztusban a Magyar Vöröskereszt az Országos Vér­ellátó Szolgálattal együttműködve, mert a nyári hónapokban hagyományosan csökken a véradási aktivitás. A megfelelő vérkészlet biztosításához országosan nyáron is naponta legalább 1600–1800 vér­adóra lenne szükség. A segélyszervezet a vérellátó szolgálattal közösen a közösségi médiában posztokkal és hasznos információk megosztásával is rámutat arra, hogy a vér­adás az önzetlen segítségnyújtás egyik legegyszerűbb formája, amely kiemelt jelentőségű a nyári időszakban is. Kiemelték: bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát és elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. Fontos, hogy a véradásra indulók fogyasszanak megfelelő mennyiségű ételt és folyadékot és vigyék magukkal okmányaikat.