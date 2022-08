A heti turnusváltás előtt látogattunk Törekibe, a Dharma Ló- és Állatmenhelyre, ahol a gyerekek éppen azt mesélték, milyen véletlen sérüléseket szereztek az élménygazdag héten. – Múltkor megcsípett itt egy darázs – mutatta az egyik visszatérő táborozó. – Van az a fekete sátán kancacsikó, na, az rálépett a lábamra – mondta egy kisfiú már mosolyogva balesetéről. De itt senki nem aggódik egy kis horzsolás miatt. A területen gyakran megfordulnak külföldi önkéntesek is, de az ingatlan tulajdonosa, Czinkóczky Csaba korábban 17 ukrajnai menekültet is befogadott.

– Ez a hely olyan politikamentes dolgokról szól, mint az állatvédelem és a gyerekek. Ingyenesen gondozzuk az állam által elkobzott állatokat. Most 110 ló, marha és kecske van itt nálunk, mondta Czinkóczky Csaba.

A működés nem egyszerű, hiszen a szerszámok és takarmány tárolására használt állami tulajdonú épületet csak néhány héttel ezelőttig használhatták ingyen. Azóta 750 ezer forintos havi bérleti díjat kérne a Vagyonkezelő a menhelyt működtető Alapítványtól. – Két évvel ezelőtt megállapodtunk az Agrárminisztériummal, hogy azzal segítik a munkánkat, hogy ingyen használhatjuk ezt az épületet, a rezsit természetesen mi fizetjük. Ez mindenkinek jó volt, mert az államnak továbbra sem kerül pénzbe az elkobzott haszonállatok gondozása, nekünk pedig nem kell fizetni az épületért. Most viszont úgy tűnik, ez nem működhet tovább, mondta Czinkóczky Csaba.

– A szerződés aláírásával vállaltuk az állatok gondozását, a széna nagyon drága és ahogy látható, hatalmas az aszály, nincs takarmány. Szóval a téli takarmány sokba fog kerülni. Így ez a probléma és a bérleti díj kérdése is megoldásra vár, de addig is folytatni kell a munkát, hiszen az állatoknak enni kell adni.

Az állattartás sehol sem könnyű feladat, de úgy tűnik, ahogy az egyik gond elcsitul Törekiben, egy újabb probléma bukkan elő. Legutóbb a Somogy Megyei Kormányhivataltól kapott Czinkóczky Csaba határozatot egy, az elmondása szerint nem létező útról.

– A területünket keresztülvágja egy út, amit senki sem használ rajtunk és a méhész szomszédunkon kívül. Oda tettünk egy kaput, hogy az állatok ne menjenek ki a szekszárdi útra, de most a hivatal munkatársai felszólítottak, hogy nyissuk ki a kaput, amin bárki áthaladhat, csak vissza kell csukni, hogy ne legyenek balesetek. A gazda tart attól, ha betartja a határozatot, egy ló vagy marha könnyen kitéved majd a főútra.