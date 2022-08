Kaposvár világhírű díszpolgárának, a „királyok fotósaként s a fotósok királyaként” emlegetett Juan Gyenes szülővárosának ajándékozott kollekciójából rendezett kamarakiállítás fekete-fehér művészfotói fogadják a betérőt az Agóra-Együd Árpád Művelődési Központ 3. emeletén. A lenyűgöző mesterség- és művészetbeli tudás, a színház és a koncert világa iránti rajongás beszédes rekvizitumai e míves felvételek; jóllehet: a madridi fotóművész egyik képe sem digitális technika terméke. A falakon sorjázó fényképek láttán kételyekkel telve lépek be a gépek uralta termekbe, ahol csupa-mosoly oktató, Karmacsi-Szabó Anikó fogad, aki a tudásközpont vezetője is. Mint mondta: a megnyitás óta eltelt alig 5 hónapos működésük alatt népszerű lett intézményük a diákok és a családok körében, akik bejelentkezés alapján, díjtalanul tekinthetik meg a jelen és a jövő innovatív vívmányait. S hogy milyen jellegű tudásra alapoznak a kiállító- és bemutatótermek? Leginkább a digitális ismeretek fejlesztésére hívták életre, s tették működőképessé egy projektnek köszönhetően. Az élménypedagógia módszereire alapoznak, s az a cél, hogy az általános és a középiskolás tanulók háttértudását gyarapítsák. Megismerkedhetnek 3D-s nyomtatókkal, amellyel különféle figurákat nyomtathatnak környezetbarát, lebomló kukorica keményítő alapanyagú „masszából”, de ipari robotkarokkal is kokettálhatunk, és szembesülhetünk a virtuális valósággal – benne a kéz mozgását „lekövető” varázslóval.

Én, régebb óta fiatal csak állok és bambán bámulok, már-már viszolygok a látványtól, s eszembe jut Aldous Huxley Szép új világa, s megelevenedik Madách tragédiájának tizenkettedik színe a falanszter-jelenettel, s fülembe csengenek Lucifer szavai: „Sok más hasonló közt ez egy falanszter, / Tanyája az új eszmék emberének.”

Na, ettől tartok én, „begyöpesedett”, konzervatív lélek, de házigazdánk nyomban kijózanít. A számomra is szükséges szemléletváltás jelentőségéről, a technikai újítások szerepéről, az orvosi felhasználás előnyeiről mesél, s arról, hogy az együttműködés fontos láncszem a különféle modern technikák alkalmazásában. Ráadásul közösséget is kovácsol, s már tessékel is be egy másik alkotóterembe, ahol néhány kamasz „táborozik”. A jövő városán dolgoznak, és fő szempont a fenntarthatóság. A választott polgármesterrel, cserfes sajtószóvivővel, s a különböző területek gazdáival – lakhatóság, biztonság, mezőgazdaság, ipar, egészségügy, kultúra, művészetek, sport, rekreáció – működő city-ben nem lesz rezsiköltség, sőt az épületek működtetői külső megrendelőknek árusítják majd a maguk termelte, felesleges energiát. A jövő városában helikopterrel megy házhoz az orvos, nem lesz paraszolvencia, ám azt nem hagyták az álmok álmodói, hogy ne legyenek valóságos könyvesboltok, mint ahogy azt sem, hogy könyvnélküli könyvtár fogadja az olvasás szerelmeseit. Azt mondták, a kézzel fogható könyvet nem pótolhatja semmi. Az E-könyv se. Jó volt hallani.

Azzal is szembesülök: a látogató diákok a tervezés folyamatával ismerkednek meg először, s olyan is volt közöttük, aki otthon is folytatja majd a tervezést, és új rajzzal tér vissza, hogy 3 dimenzióban kinyomtassa kedvencét. Tehát a gondolkodás nem zárul le, ha kilépnek a tudásközpontból, hanem további kísérletezésre, feladatmegoldásra sarkall, amely lankadó energiákat is mozgósít.

A szakemberek maguk sem tudják, milyen szakmák lesznek 15-20 év múlva. Az építészek is jó, ha másfél évtizedre látnak előre, de a technikai fejlődés soha nem látott iramú – nyomatékosítja a központvezető.

Karmacsi-Szabó Anikótól megtudtam azt is: mindig jelen volt életében a digitális világ. Gazdasági informatikusként végzett, de pszichológus diplomája is van. Tanácsadó szakpszichológusként 13 éven át tanulási képességeket vizsgált, ám most örül, hogy jelenlegi munkája „kizökkentette” a tetemes dokumentációval járó tevékenységből. Örül, hogy – átmenetileg – a kreativitás, az innováció és a szemléletformálás jelszóhármasa határozza meg mindennapjait, valamint a pályaorientáció, amely, ha sikeres, életeket teljesíthet ki, ám ha elhibázott, akkor életutakat törhet szét. Útvesztőkkel teli jövőre pedig senki sem vágyik.

A megyeszékhely önkormányzata által jegyzett projekt keretében működő Digitális Tudásközpont vezetőjét arról is kérdeztem, milyen programok várják ősztől az érdeklődőket. Megtudtam: délelőttönként továbbra is az általános és középiskolák tanulóié a tér, ám a Lego-program keretében alsó tagozatosokat, később óvodásokat is fogadnak majd. Népszerű programjuk, A jövő városa pedig – ahol 3D-s nyomtatóból kerülnek ki az épületek, a fák s a bokrok – szakköri formában tér majd vissza. A központ egyébként nagyszülők körében is felettébb kedvelt – olyat látnak, amiről eddig fogalmuk sem volt –, így a visszatérő vendégek száma is egyre nő.



Érzelmi nevelés – továbbra is könyvekkel

A központvezető – érzékelve fenntartásomat a gépeknek köszönhető további érzelmi elsivárosodás terén –, megnyugtatott: ne gondoljam azt, hogy odahaza számítógépből vagy CD-lejátszóról hallgatja a meséket 6 éves kisfia. Esténként odatelepszik ágya mellé, hogy Rumini-történetekkel színezzék ki az éjszakát. Tehát nincs veszve semmi; a szülő és a pedagógus kezében van a kulcs. A digitális tudástárban való kalandozás pedig különleges lehetőség, mellyel bárki élhet.