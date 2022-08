Brazil, brit, cseh, francia, német, orosz, osztrák, spanyol zeneszerzők művei csendültek fel kobzon, gitáron, csellón és fuvolán.

– Gitár szakon végeztem a zeneakadémián. A gyermekeim tíz éve játszanak a hangszereiken, természetes volt, hogy a kezdetektől arra inspiráltam őket, hogy együtt zenéljünk. Utcazenélni is szoktunk és szívesen koncertezünk. Első sorban klasszikus zenét játszunk – mondta Balog Péter, a tizennégy éves Júlia és a tizenhat éves Benedek édesapja. A Balog családban az édesanya is zenél, ezért természetes volt, hogy a gyerekek is a szülők nyomdokaiba lépnek.

– Bármilyen műfaj jöhet, ha zenéről van szó, de leginkább a retró stílust szeretem hallgatni, játszani viszont a komolyzenét – mondta Balog Benedek, aki csellójátékával kápráztatta el a bárdudvarnoki közönséget. Testvér, Júlia fuvolán játszott.



Fotós: MW

– Tinédzserek vagyunk, ezért valamennyire lázadunk, de ha zenéről esik szó, hallgatunk a szüleinkre. Nem szoktuk mondani a kortársainknak, hogy mit csinálunk, de aki tudja rólunk, hogy koncertezünk, neki tetszik – mondta Balog Júlia, aki azt is elárulta: nem olyan egyszerű egy koncert anyagát megtanulni és élvezhetően előadni.

A budapesti Balog családot Mester Balázs, Bárdudvarnok polgármestere hívta meg a településre játszani. A muzsikálást lelkes tapssal köszönte meg a közönség, amelynek ráadásként Apor Lázár táncát játszotta el a három fős zenekar.

A bárdudvarnoki Szentbenedek Napok rendezvénysorozata szerdán filmvetítéssel folytatódott. Csütörtökön és pénteken Csukás István Keménykalap és krumpliorr című ifjúsági történetét játssza a helyi fiatalokból alakult társulat.