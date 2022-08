Zsinórban kapják a büntetést azok a balatoni horgászok, akik a legalapvetőbb szabályokat sem tartják be. A megbírságolt pecások között külföldiek is akadnak.

Egy kiskunfélegyházi férfi augusztus elején Zamárdi térségében érvényes területi jegy nélkül horgászott a Balatonon. A Bács-Kiskun Megyei Halgazdálkodási Hatóság 25 ezer forintos halvédelmi bírsággal sújtotta az illetőt, akit a horgászattól három hónapra is eltiltottak – derült ki a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. tájékoztatójából. Egy fővárosi pecás Alsóörsnél ugyancsak engedély nélkül próbálkozott, s a 65 ezer forint büntetésen felül fél évig nem horgászhat. Hasonló büntetéssel sújtottak egy érdi horgászt, aki Balatonfürednél próbált engedély nélkül halat fogni. Egy német lakos még májusban hódolt a szenvedélyének, az alsóörsi engedély nélküli kaland vége 55 ezer forintos halvédelmi bírság, s a három a hónapos eltiltást sem úszta meg.

Szintén egy német horgász bukott le Balatonszárszónál. A Somogy Megyei Halgazdálkodási Hatóság 65 ezer forintos halvédelmi bírságot szabott ki, s az illetőnek 12 hónapra megtiltották a horgászatot. H. M.