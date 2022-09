A szeptember 11-ig tartó utószezonban a Balaton a kétóránként közlekedő Balaton és Tópart InterCity vonatokkal érhető el leggyorsabban a fővárosból, Kelenföld és Siófok között a menetidő csupán 73 perc, a vonatok csak a legfontosabb állomásokon és megállóhelyeken állnak meg.

A Déli-Parti InterRégió vonatokkal a Déli pályaudvarról két­óránként indulva a déli part minden települése elérhető. Lepsénytől a part mentén minden állomáson, megállóhelyen megállnak. Ezek a vonatok az utószezonban is Flirt motorvonattal közlekednek, melyek akadálymentesek, légkondicionáltak. Rajtuk vonatonként korlátozott számban, 6–12 kerékpár szállítható. A Jégmadár expresszvonat emeletes KISS motorvonattal az utószezonban is közlekedik a hétvégi napokon, a járat Szobról indul, s Vác, Rákospalota-Újpest és Velence érintésével közlekedik Fonyódig. A déli parton az éjszakai Bagolyvonatok az utószezonban is közlekednek: Budapest és Keszthely között egy vonatpár jár péntekről szombatra, illetve szombatról vasárnapra virradó éjszaka. A Keszthely felé közlekedő vonat Budapestről 22.40-kor, Siófokról 0.36-kor indul, a Budapest felé közlekedő vonat Keszthelyről 23.48-kor, Siófokról 1.28-kor indul.

Az északi és a déli parton közlekedik olyan vonattípus, melyen a kerékpárszállítás nagy befogadóképességű kocsiban lehetséges, melyben akár 30 bringa is szállítható. Az északin a Kék Hullám sebesvonatokon és a Vízipók InterRégió vonatokon, a déli parton a Tópart InterCity vonatokon javasolt a kerékpárszállítás. A MÁV tájékoztatása szerint a balatoni állomásokra 400 forintos egyúti kerékpárjegy váltható, e mellé egyes vonatokon 0–300 forintos helyjegy váltása is szükséges.