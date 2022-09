A növénytermesztés rejtelmeibe Keszthelyi Sándor egyetemi tanár, és Orbán István, az Agricola Kft ügyvezetője avatta be a banki alkalmazottakat, akik a juh- és nyúltenyésztésről is tudással gazdagodtak, valamint a lótartásról, a lovassportokról és a lovasrendezvényekről hallhattak a Pannon Lovasakadémián. A banki és az egyetemi szféra speciális képzést nyújt, és közösen kínálnak információkat a gazdáknak is a MATE Kaposvári Campusának egyedálló infrastruktúrájának segítségével, mondta Mezőszentgyörgyi Dávid, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes. Az agráriumban manapság hirtelen állhatnak elő új helyzetek, ilyen az is, hogy a kormány bejelentette, hogy klímaváltozás miatt a kamattámogatott hitelt kiterjesztik az ország aszály sújtotta területeire is, fűzte hozzá.

Szorosabb együttműködést terveznek a gazdákkal

A mostani alkalom egy oktatássorozat részét képezi, mondta Vincze Bálint, a MKB Nyrt. és a Takarékbank Zrt. agrár és élelmiszeripari üzletágának dél-dunántúli régiós vezetője. A cél az, hogy kollégáik specialistává váljanak az agráriumban, mert ez verseny-és piacképessé teszi őket, valamint fel kell készülniük az agráriumot érintő változásokra. A költségek növekedése, a műtrágya piaca, és a klímaváltozás miatt szorosabb együttműködést tartanak szükségesnek a gazdálkodókkal. Jelenleg csak a régiónkban 4500 agráriumban dolgozó ügyfelük van, ezek fele hitelfinanszírozást is igényelt. A kapcsolatokat erősíteni akarják velük úgy, hogy tanácsadói szerepkört alakítanak ki a gazdák támogatására.