Beérett a szőlő a szőlősgyöröki önkormányzat ültetvényén, a napokban szüretelték le a rizlingszilváni fajtát. Metszőollók csattogásától volt hangos a györöki határ, hiszen apró kezek is serénykedtek a szőlőtőkék között. A kicsit élvezettel vették ki részüket a szüreti munkából és természetesen azt is letesztelték a szedés közben, hogy mennyire lesz édes a must.

De még így is gyorsan megteltek a ládák aranysárga fürtökkel, amelyeket az önkormányzat egy közeli felvásárlónak értékesített. – Ez egy idősebb ültetvény, a területre jövőre új telepítéseket tervezünk, amelyeket ugyanolyan gondossággal és odafigyeléssel nevelünk, mint az elvárható egy jó gazdától – mondta el Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere.

Hozzátette: azt tervezik, hogy jövőre egy hektárnyira bővítik ültetvényüket. Tavaly 1075 Irsai Olivér-oltványt telepítettek. A közmunkások gondozzák az ültetvényt, de a képviselők között is van hozzáértő, aki segíti munkájukat.

Alig kezdték el a szüretet és meglepetésként a helyi óvoda kicsinyei is meglátogatták őket. – A nagy melegben kendőben, kalapban nagyon lelkesen gyűjtötték a szőlőt vödreikbe és természetesen közben meg is kóstolták a termést – tette hozzá a polgármester. – A régi, szép időket idézte a szüret és nagyon örültünk annak, hogy a legfiatalabb generációnak is bemutathattuk hogyan zajlik a szőlő betakarítása – mondta el Klotz Péter.