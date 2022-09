Mindig is nagyon szeretett grillezni és tárcsán sütni Dezmond Sándor. A kaposvári tűzoltó hét évvel ezelőtt kezdett el a szmókerek iránt is érdeklődni.

Fotós: Kováts Dávid

Kutatott a barbecue után az interneten, rengeteg videót megnézett és elkészítette saját fatüzeléses sütőjét. Aztán vásárolt egy töltényszmókert és a füstölt ízek kedvelőitől egyre több pozitív visszajelzést kapott, kezdett ráérezni a siker ízére. – Ezek a berendezések Amerikából terjedtek el és kezdetben a megmaradt olajvezetékek csöveiből készültek a sütők – mondta el a kaposvári tűzoltó.

Hivatása tűzoltó, szabadidejében is a lángokkal foglalkozik.



Dezmond Sándor hozzátette: hajtotta a kíváncsiság és elkezdett sütögetni a barátok és családja nagy örömére. – Imádom nézni az emberek reakcióját, ahogy nagyra nyílik a szemük, amikor meglátják a művemet és látom rajtuk azt az izgalmat, hogy alig várják a kóstolót – mondta mosolyogva. Több szmókert is használ, van köztük csúcskategóriás is. – Sok év tapasztalata kellett hozzá, mire kikísérleteztem, hogy például egy marhaszegynek legalább 12 óra sütés szükséges 110-120 fokos hőmérsékleten és minél nagyobb a hús zsírtartalma, annál pikánsabb lesz az íze – emelte ki a kaposvári tűzoltó.

Folyamatosan tökéletesítette a technikát.

Szinte nincs olyan húsféle, amelyből ne készített volna valamilyen finomságot. – Rengeteg múlik az alapanyagon és a fűszerezésen, én szeretem magamnak keverni a hústípusokhoz a fűszereket, átlagosan húsz féléből és a szószokat is én főzöm – tette hozzá a grillmester. A húsok a sütés előtt fél órával kapnak egy komplex fűszerkeverékből álló kérget, ebben cukor is van, ami karamellizálódik, ettől lesz fekete a hús, magyarázta. A benne lévő zsír és a kollagén lassan kiolvadnak és belülről gondoskodnak a kenésről, a hús ettől lesz igazán szaftos. Tűzoltó kollégái nagy kedvence a pulled pork hamburger, amelynek buciját is ő süti. De császárkockát és bostoni sült babot is szokott nekik készíteni egy-egy csapatösszetartásra. Egyre több helyre hívják, több étterem is érdeklődik füstölt finomságai iránt.

A hétvégén a Kaposvári Állattenyésztési Napokon és jövő héten egy szegedi barbecue fesztiválon találkozhatunk a grillmester tűzoltóval.