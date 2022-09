A százmillió forintos többletkiadást már nem tudják kigazdálkodni, ezért határozatlan időre bezárták a balatonboglári Urányi János Sport és Szabadidő Központ uszodáját augusztus 20-tól, döntött a város képviselő-testülete. A sportcsarnok tovább működik, de a fűtési szezonra feltehetően szintén bezárás lesz a sorsa. Fájdalmas döntést hoztak, de adóemelés nélkül nem tudták volna nyitva tartani az uszodát, hangsúlyozta Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere.

November elsejétől a 60 szobás Hotel Solar is bezár egy időre Nagyatádon, és október 31-től a Park Hotel is szünetet tart. Az önkormányzat sincs könnyű helyzetben, mert az intézményeinél a földgáz és a villamosenergia felhasználását legalább 20 százalékkal csökkenteni kell, irányozta elő a képviselő-testület. Az intézmények gázdíja ugyanis 99 millió forintról a négyszeresére emelkedne, bár a geotermikus fűtés némileg enyhít a gondon. Még a takarékoskodás mellett is 50 milliós többletkiadással számolnak. A Bertók László Városi Könyvtár csak heti egy nap lesz nyitva. Több intézményben csak temperáló fűtést tartanak fenn. A fűtési szezonban hasonlóan csak temperáló fűtés lesz a művészeti galériában és az ifjúsági klubban is. A sok év munkájával kialakított közszolgáltatási rendszert viszont nem akarják veszni hagyni, szögezte le Ormai István polgármester.

Ahány település, annyi megoldási lehetőség, felelte érdeklődésünkre Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke. A kisebb településeknek nincs nagy intézményrendszere, de ahol van óvoda, bölcsőde vagy szociális ellátóhely, azt érinteni fogja az energiaárak növekedése. Ám erre várhatóan érkezik majd állami támogatás, hiszen a kistelepüléseknek jellemzően nincsenek saját bevételeik.

– A közepes vagy nagyobb városoknál lehetnek bajban a közintézmények, így nem kizárt, hogy sorra jelentik majd be a leállásokat, bár az idén még nem sok bezárást várok, novembertől kezdődhet ez a folyamat – mondta Schmidt Jenő. – Az első körben a közművelődési intézmények jönnek, azután következhetnek a sportcsarnokok vagy uszodák, de általában nem azonnal, hanem az első számlák megérkezése után. Tabon 50-60 millió forinttal több energiaköltségre számítunk, de ezzel együtt biztos az idei évünk, mert már a korábbi években minimalizáltuk a költségeket. Nem kapkodunk, de nem árulok zsákbamacskát, hogy karácsony után dönthetünk az uszoda, a múzeum és a művelődési ház nyitva tartásáról.



A kicsiknél nem kell elővenni a lakatot



Nincs kétségbeesve és nem pesszimista Bertók László, Vése polgármestere az energiaárak növekedése miatt. A faluban az általános iskola a legnagyobb energiafogyasztó, de a fenntartása a Klebelsberg Központhoz tartozik. Az óvoda és a művelődési ház üzemeltetési költsége nem nagy tétel, mert a kultúrházat csak akkor fűtik, ha rendezvény van, az óvodát pedig korszerűsítették és hőszigetelték, ezért tavaly nem volt havi 10 ezer forint a fűtésszámlája. Még Kaposvár közelében is vannak falvak, ahol nem vezették be a gázt. Nem gondolták volna, de most előnynek bizonyul a fafűtés, mondta Bőhm Kinga, Hedrehely polgármestere. Náluk a polgármesteri hivatalt, az óvodát, a művelődési házat és az ifjúsági pontot kell fűteni telente. Még tavalyról bőven maradt tűzifájuk, de rendeltek újat is a hideg időre. Tavaly az óvoda tüzelője 350 ezer forintba került.