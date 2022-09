Vállalkozási és ügyintézői tanácsadónak tanul a Noszlopy közgazdasági szakközépiskolában a tizenöt éves Gyivicsán Domonkos. Egy éve betegen unatkozott otthon, amikor gondolt egyet és „lázasan” alkotni kezdett. Először egy átlagos golyóstollal, később egy apai nagyapjától kapott fekete tollal. – Ez csak egy kicsivel drágább rajzeszköz, mint egy átlagos golyóstoll, ám nagyon jól lehet alkotni vele – mutatta a fiatal művész az egyetlen rajzeszközt, amit bevet a papíron. – Nagyon ritkán, ha hosszú vonalakat kell meghúznom, használok vonalzót is, de az könnyen elmaszatolhatja a már elkészített alkotásomat – árulta el a fiú, akinek képein egy különleges fantáziavilág elevenedik meg.

Fotós: Lang Robert Kaposvar



Valamennyi rajza mást ábrázol, ám mégis összetartoznak. – Akár egy történetet is lehetne írni köréjük, hiszen mindegyiken történik valami. Ha lehetne, inkább ezt a lehetőséget választanám, mint azt, hogy én illusztráljak velük egy meglévő történetet – nevetett Domonkos, akinek képei ugyan fekete-fehérben készülnek, de nem is kívánják a színeket. Valamennyi alkotás dinamikus, ám légies jeleneteket ábrázol egy különleges építészeti környezetben.

– Tetszik a mediterrán építészet, kicsit arra hasonlítanak az épületeim, de nagy hatással van rám a szocreál stílus is, amelyek között magam is felnőttem. Ha bárhol járok a világban, otthon érzem magam, ha hasonló épületeket látok, mint amelyeket megszoktam – árulta el Domonkos. Képei olyannyira részletgazdagok, hogy némelyiken hosszú nézelődés után is felfedezhetünk újabb meghökkentő apróságokat. A fiatalember harmincöt képet mutat be a tárlaton. Elárulta: már megkereste az első műértő vásárló is, de még csak a kiváltságos családtagoknak van eredeti „Gyivicsánjuk”, mert a képek ajándéknak készülnek egyelőre. Az egy év termése szeptember 13-ig tekinthető meg az Agórában.



Fotók: Lang Róbert

Légies hajók, könnyed dinamizmus



A hajók, legyen szó léghajóról vagy vízi járműről, szinte elmaradhatatlan részletei Gyivicsán Domonkos képeinek. – Azért szeretem a léghajókat, mert ha repülőt rajzolnék, az egy fémcső lenne, amit nehéz volna telerajzolni annyi részlettel. Az az érdekes, hogy egyébként tériszonyos vagyok – árulta el a fiatal művész, akinek tervei között egyelőre nem szerepel, hogy mestert fogadjon, saját stílusa megélésére törekszik. Az épületek, a léghajók és a hajók mellett sajátos jeleket is rejtenek motívumai. A keresztbe tett kard az erőt és a harciasságot, a nyíl a szállítmányozást, a korona pedig a jó szándékot jelenti alkotásain. – Amikor rajzolok, annyira elmerülök benne, mintha máshol lennék. Negyvenöt perc úgy eltelik, mintha két perc volna – mondta a kiállító, akinek édesapja a fő mentora.