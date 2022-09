Mintegy 80 millió forint kutatás-fejlesztési pályázatból vásárolt új eszközöket a 2016-ban létrehozott embrió-átültető központ. Az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően a legmodernebb embriókutatásokat, programokat is meg tudják valósítani Kaposváron.

Gyuricza Csaba a MATE rektora egy pénteki sajtóeseményen elmondta, a kutatók olyan embrió-átültetési technológiát alkalmaznak és fejlesztenek évről-évre, ami világszínvonalú. – Ez segít hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar állattenyésztés teljesítményét és versenyképességét növelje, erősítse – emelte ki. – Ehhez olyan hátteret tudunk biztos, ami ezen a területen nemcsak tudományos oldalról jelent maradandót, hanem a gyakorlati hozadéka is óriás – tette hozzá a MATE rektora.

Zomborszky Zoltán az embrió-átültető központ vezetője lapunknak elmondta, a hormonális programban a genetikailag legértékesebb donor állatokkal dolgoznak együtt. A termékenyítést követően több embrió is keletkezik, ezeket azonban nem hordatják ki az állattal, hanem a hetedik napon kimossák, majd egy órán belül beviszik a laboratóriumba. Zomborszky Zoltán kiemelte, miután megvizsgálták az embriókat átültetik egy másik állatba, de lehetőségük van arra is hogy lefagyasszák őket.



A központ vezetője hangsúlyozta, a vadgazdálkodás területén is kiemelten fontos a génmegőrzés. A laborban képesek arra, hogy a szarvastehenek petéit, illetve a kapitális méretű bikák heréjéből a hímivarsejteket kinyerjék, majd párosítsák azokat.

A képzésre is nagy hangsúlyt fektetnek



Az embrió-átültető központban a szakemberek nem csak kutatással, oktatással is foglalkoznak. A laborban jelenleg is egy PhD hallgató, Nagy Katalin segíti a munkát, aki a gyakorlati feladatok mellett a kutatásban is aktív szerepet vállal. Nagy Katalin három évvel ezelőtt végzett a MATE jogelődjénél a Kaposvári Egyetemen állattenyésztő mérnök mesterképzésen. A labor munkatársa a tudományos utánpótlást elősegítő ösztöndíjprogramban került vissza Kaposvárra. Lapunknak elmondta, gyerek kora óta érdekli a szarvasmarha tenyésztés, otthon is van egy kisebb tejtermelő gazdaságuk. Hozzátette, eleinte a tőgyulladás gyógyításával foglalkozott, most azonban már egyre jobban érdekli az embriológia. A sajtóeseményen elhangzott, középiskolai biológia órák keretében szeretnék bemutatni a központ munkáját és a tervek között szerepel, hogy embrió-átültető szakembereket képezzenek.