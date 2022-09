Ha az ember krízishelyzetbe kerül, könnyen kifut a lába alól a talaj. Novák Csaba szerint gyakran a szélsőséges szituáció ébreszti rá az embereket, hogy nem jó úton járnak, tovább kell lépniük élethelyzetükből.

– Ha más nem, egy súlyos betegség, vagy kapcsolati válság ébreszti fel az embereket – mondta Novák Csaba, akit leggyakrabban párkapcsolati problémával keresnek fel. Éppen könyvet ír arról a 900 hónapról, ami egy ember átlagos élethosszát jelenti. Készülő könyvében felhívja a figyelmet arra, hogy nem mindegy, milyen minőségben éljük meg azt a 900 hónapot, mire mennyit fecsérelünk el belőle.

– A félelem, az önbecsülés hiánya, és az áldozati szerepben megrekedés, ami gátat szab a tovább lépésnek, ami a megoldáshoz vezet. Gyakran nem értik az emberek, hogyan jutottak el oda, ahol tartanak. Egy kapcsolatban a humor és az irónia között nagyon vékony a mezsgye. A humoron mindenki nevet, az irónián csak az egyik fél, és idővel felerősödhetnek az érzések az iróniával kapcsolatosan. Majd a végén megvonhatják a felek a vállukat, azzal, hogy fogalmuk sincs, hogyan jutottak el a krízisig – mondta Novák Csaba. Szerinte nagyon fontosak a gondolataink, főleg az, mire fókuszálunk. Csak a hibákat látjuk-e meg bizonyos helyzetekben, vagy észre vesszük az előnyeit is.

– Egy meghatározó gondolat foglyul ejthet. A magyar nyelv olyan szépen mondja „támad” egy gondolatom: vagyis kívülről jön, mintha egy másik személy lenne. Ha „beakad” egy gondolat, beállítja a fókuszt. Például: Egy kapcsolat kezdetén gyönyörűnek tűnhet a csuklómozdulat, ahogy a férfi ledobja a zokniját a szőnyegre. Néhány év múlva viszont inkább egy csuklótörést kívánna a művelethez a feleség – mutatta be a különböző fókuszpontokat ugyanabban a szituációban a coach. Szerinte nagyon fontos, hogy amire fókuszálunk, az meghatározza a gondolatainkat, vagyis az irányt, a cselekedeteinkhez.

– Az emberek többsége nem tudja, mit csinál, mert a szokássá vált reakcióik rángatják őket – mondta Novák Csaba. – Ha rendet akarunk tenni az életünkben, előbb önmagunkban kell rendet tenni. Ehhez hozzá járulhat egy kisebb elvonulás. Saját magunkat kell a legjobban szeretni, és ha magunk rendben vagyunk, a környezetünk is hozzánk idomul – tette hozzá a gyakran tanácsadó minőségben is dolgozó coach.

– Mindenkinek célja, hogy boldog legyen. A boldogság feltétele az elégedettség. Ez a lelki állapot akkor következik be, ha minden úgy történik, ahogy szeretnénk. Az elégedettségi feltételeink okozzák, hogy egy helyzetben hogyan érezzük magunkat. Tehát, esélytelen, hogy elégedetlen ember boldognak érezze magát! – világított rá a szakember, aki azt is elmondta: ha egy nehéz szituációban meglátjuk a jót, már attól jobban érezhetjük magunkat.

– Nem azt kell meglátni, hogy a gyerek hazajött az iskolából és már megint ledobta az előszobában az útba a cipőjét, hanem azt, hogy hazajött, ép, és egészséges. Ha így teszünk, már meg is változott a szituációval kapcsolatos elégedettségi feltételünk. Ha hálát érzünk, azért, amink van, átkerül a fókuszunk a hiányról arra, amink van. Tulajdonképpen élővé teszem a hálámat. Ez azért fontos, mert a hála állapotában nem lehet félni, aggódni. Így tehetünk bármely más helyzetben. Például ha le kell zárni valamit, egy újat kell kezdeni. Be kell járni egy utat, amíg a megújulásban rejlő lehetőségeket felismerjük, de a rossz dolgokért is érdemes hálát adni, mert segítik a továbbjutásunkat – mutatta be a nézőpont váltás lehetőségét a coach. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ha van jövőKÉPünk, KÉPesek leszünk elérni céljainkat, ha nincs, KÉPtelenek leszünk elérni. Ha nem áll össze a KÉP, KÉPlékeny lehet a történet végkimenetele, de ha tudjuk, mit szeretnénk, tudom a KÉPletet, és elővehetem e KÉPességeimet, amelyek segítségével elérhető az a jövőkép, amely elégedettséggel tölt el bennünket. Novák Csaba szerint ez rugalmasságot kíván.

Fotós: Lang Róbert

– Amikor gyermekkorban kinőttük a tornacipőnket, kivágtuk az elejét és így is boldogok voltunk, ha focizhattunk. Nem létbizonytalanságban, hanem „jólét” bizonytalanságban vagyunk. Az egzisztenciális jólétünk került most veszélybe a háború és az infláció miatt. A szükség és a jólét fogalmát még mindig keverjük. Régen a szükség és az elég egy volt. Ami „szükség”, az ma már nem elég. Az elég azt jelenti, hogy nem kell több, nem kell jobb, nem kell más! - mondta Novák Csaba. A coach szerint nagyon fontos, hogy bármilyen szituációba kerülünk, őrizzük meg a nyugalmunkat, mert csak akkor tudunk helyes döntéseket hozni. Fontos, hogy felismerjük, hogy a helyzet megérett a változásra, beismerjük, hogy felelősek vagyunk és változtathatunk. Ezen kívül el kell jutni a „miért ez van?” kérdéstől annak elfogadásáig, hogy „ez van. Az igazi biztonságot az jelenti, ha biztosak vagyunk a bizonytalanban, Ha az önbecsülésünk a helyén van, biztosak lehetünk abban, hogy bárhogyan is, de megoldjuk a helyzetet.

– Az önbecsülés nagyon fontos a folyamatban. Az, hogy azt érezzük, képesek vagyunk valamit megtenni, vagy éppen nem megtenni. Az önbecsülés kialakulásáért sokat tehetnek a szülők, akik „jól” dicsérik meg a gyerekeket tetteikért. A jó dicséret konkrét, nem lehet vele vitatkozni. Az a jó, ha a jellemet dicsérjük a gyermekben, és nem magát az eredményt – mondta Novák Csaba, aki Tűzben ébredő címmel könyvet ír.





A nők keresik intenzívebben a megoldást

Novák Csabát leginkább párkapcsolati krízishelyzetben keresik fel. Tapasztalatai azt mutatják, hogy a nők nyitottabbak abban, hogy coach-hoz forduljanak.

-Az emberek egyelőre nem ismerik a coaching lényegét. A férfiak ellenkeznek, nehezebben nyílnak meg. Úgy érzik, „gyenge, aki kimutatja az érzéseit”. Ők akkor fordulnak külső segítséghez, ha már nagyon szenvednek egy szituációban. Legyen az párkapcsolati, vagy munkahelyi kiégés, ilyenkor gyakran hatástalannak, tehetetlennek érzik magukat, nem tudnak mit kezdeni az állapotukkal, azt sem tudják, hogyan kerültek bele a szituációba – mondta Novák Csaba.