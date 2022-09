A Magyarországi Evangélikus Egyház pályázatának köszönhetően korszerűsítették a fűtésrendszert a szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus Általános Iskolában, melynek idén ősztől tagintézménye lett a helyi óvoda. A gázfogyasztás csökkentését célzó átalakítás utómunkálatai még a közelmúltban is zajlottak – tudtuk meg Lukács Anett intézményvezetőtől, ám ennek ellenére szkeptikus a tekintetben, miként sikerül úrrá lenniük a rezsiárakon. Ez ugyan okoz némi – vélhetően átmeneti – bizonytalanságot a működésben, de hiszik: újra visszabillen helyére e kizökkentett világ, és újra távlatokban tudnak majd tervezni.

Az igazgatóasszony abban bízik, a pandémia rémével nem kell szembesülniük az idei tanévben; jóllehet, az elmúlt időszak legtöbb bizonytalanságát éppen a járványügyi helyzet okozta. Megtudtuk azt is: a dilemma nemcsak őt jellemzi, hanem kollégáit is. A pedagógusokat is foglalkoztatja a miként tovább kérdése. Az oktatás színvonalát szeretnék megtartani, és még inkább kiaknázni a hitben, s a közösségben rejlő erőt.

Továbbra is hisznek az áldó hatalmak oltalmában, és reménnyel tölti el őket, hogy az iskola lelkésze, Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna balatonboglári esperes szívügyének tekinti az oktatás jövőjét. Mint megtudtuk: az intézménybe 111 diák jár, ám a létszám 45 ovissal bővült. A legkisebbek kettő csoportban, hat munkatárs mellett töltik mindennapjaikat. Az alkalmazotti létszám is nőtt; egy nyugdíjas pedagógust félállásban foglalkoztatnak napközisként, s már munkába állt a földrajz-testnevelés szakos új kollégájuk is.