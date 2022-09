Nem könnyű a magyar nyelv tanulása az idegennek, de akik Kárpátaljáról jöttek, már megismerkedhettek a hangzásával. Mindenkinek segítséget nyújtott egy siófoki nyelvtanfolyam, amelynek keretei között többször kirándultak is az ukrán családok. A Félelem Nélküli Élet Közhasznú Alapítvány és Ukrajna siófoki tiszteletbeli konzulátusa együttműködésével július 8-án indították a rendhagyó kurzust a Balatonhoz áttelepült menekültek számára állami támogatásból. Az EMMI-től ötmillió forint forrást kaptak erre a szervezők. Két hónap alatt heti két alkalommal, keddenként és csütörtökönként kétszer 45 perces nyelvórákat tartottak kétnyelvű tanárok, vagyis olyanok, akik ukránul és magyarul is perfekten beszélnek, ez megkönnyítette a tanulást.

A tanfolyam zárásakor kisebb ünnepséget rendeztek. Witzmann Mihály, a térség országgyűlési képviselője adta át a nyelvtanulást tanúsító okleveleket, illetve kisebb ajándékcsomaggal kedveskedtek a résztvevőknek. Végül tizennégyen fejezték be a tanfolyamot huszonhét indulóból, mert a többiek különböző okokból lemorzsolódtak. A képzést gyerekek és felnőttek egyaránt elvégezték, és azt kérték, hogy legyen folytatása. Az újabb találkozókat jelen állás szerint meg is tudják valósítani két hét múlva. Több ukrán szülő már beíratta a gyermekét, ők Siófok és Balatonlelle környékén magyar iskolákban kezdik meg a tanévet. Azonban voltak olyanok is a háború elöl menekülők között, akik az ukrajnai online oktatást választották a gyerekeik számára, számolt be erről Veselényi Krisztina, az ukrajnai tiszteletbeli konzul tolmácsa és asszisztense, az alapítvány munkatársa.

Nehéz felmérni, hogy mennyi a Balatonnál tartózkodó ukrán menekültek száma jelenleg, mert folyamatos a fluktuáció, véli a siófoki tiszteletbeli konzul munkatársa. Sokan úgy voltak vele, ha véget ér a nyár, akkor megpróbálnak hazamenni, vagy továbbutazni Nyugat-Európába. Nyár elején még nagyon sokan voltak a Balatonnál, de az utolsó információk szerint mostanra kevesebben lettek. A Balaton déli partján 500-700-ra tették a számukat, de ez mára jócskán leapadt. Akik maradtak, a nyári idegenforgalmi szezonban könnyen találtak munkát, főként a szállodaiparban és a vendéglátásban helyezkedtek el Siófok térségében. A szezon végével szűkültek a munkalehetőségeik, de többen gyári munkára is vállalkoznak. Sokan a tabi Flextronicsba járnak dolgozni, Veselényi Krisztina is ismer egy édesanyát és a 16 éves fiát, akik így kaptak munkát. A menekültek esetében javarészt természetesen nőkről és gyermekekről beszélünk, hiszen a hadköteles korú férfiak nem hagyhatják el a háború sújtotta országot. A siófoki nyelvtanuló asszonyok között is vannak jó páran, akiknek a férjei a fronton harcolnak.



Élő történelemórára is utaztak



– A rendhagyó nyelvórák mellett volt országismeret és élő történelemóra is – mondta Veselényi Krisztina, az ukrajnai tiszteletbeli konzul tolmácsa és asszisztense, az alapítvány munkatársa. – A két hónap alatt háromszor kirándultunk, leginkább gyerekek alkották az országjáró csapatot.

Tihanyban megkoszorúzták I. András magyar király és felesége, Anasztázia ukrán nagyherceg kisasszony szobrát. A környék nevezetességeit is megtekintették szintén kétnyelvű idegenvezetők segítségével. Később Budapesten töltöttek el egy napot, ahol a Tarasz Sevcsenko parkban szintén koszorút helyeztek el az ukrán költő szobránál, meglátogatták a Parlamentet és a holokauszt-emlékművet, de a Városligetet is megtekintették. A harmadik kiránduláson egy hosszabb útra vállalkoztak és Ópusztaszerre utaztak.