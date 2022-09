Jövő héten már Szent Mihály is megérkezik, és rápillant arra, mit sikerült betakarítanunk. Mielőtt behajtja a legelőről az állatokat, a piacon még utoljára gyönyörködhet az őszibarackokban, hiszen a fákon már nem maradt belőlük. Elkápráztathatja az apró szemű besztercei szilva kéksége, mert abból van még, és a kukorica is szépen sárgállik a standokon. Az árnyékban hűs van, még mindenki áhítja a napsütést az őstermelők során.

Volt mit nézni az őstermelők standjainál.

Fotós: Lang Róbert

– Emlékszel, amikor ugyanezt a pritaminpaprikát még háromszázért vettük? – szólt egy édesanya a lányához a hatszáz forintos paprika közös válogatása közben.

– Negyven is elmúltam, amikor egy vállalati reggelin először megkóstoltam a céklát. Azóta szinte minden nap eszem, nagyon finom és egészséges. Ezt a hengeres fajtát termelem, nem olyan répaízű. Szeretik sütni vinni – mondta Szeidl Gézáné, őstermelő. Egy jó céklasalátába akár tehetünk almát is, bőven akadt ebből is a piacon.