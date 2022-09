Markoló ásta a földet a Haris utcában ottjártunkkor. Két hónapja zajlik a beruházás, ezért a munkagép már rutinosan mozgott a dombos területen. A kivitelező cég amellett, hogy lefekteti a gerincvezetéket, kiépíti a hálózatot a tulajdonosok kertjéig és egy vízóraaknát is ás.

Vörös Józsefnek egy hétvégi háza van a zártkertben. A 81 éves férfi nagyon örül a beruházásnak, mert kútjából már kezd elapadni víz. Zámbó Tibor is várja már, hogy véget érjen a fejlesztés. A kaposvári férfi három hónappal ezelőtt vásárolt egy telket. Hamarosan szeretne belevágni egy nagyobb beruházásba, ennek részeként vizesblokkot is épít majd a kertjébe.

A Deseda toponári oldalán nagyságrendileg 800 telek található. A vízhálózatot több mint 300 helyszínen építik majd ki november végéig. Dávid János a Deseda Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület elnöke megkeresésünkre elmondta, igyekeznek minél élhetőbbé tenni a tó környékét, ezért is szorgalmazták a beruházást.

– Egyre többen döntenek úgy, hogy nemcsak nyáron élvezik a desedai környezetet, hanem egész évben. Ebben a koronavírus-járvány miatti bezártság is szerepet játszik – fogalmazott Dávid János. – Régebben sokat kellett várni, amíg egy-egy házat telket el lehetett adni, most azonban pillanatok alatt gazdát cserélnek az ingatlanok. A beruházás azért is fontos, hogy embereknek egészséges ivóvizük legyen és biztonsággal jussanak hozzá. Az egyre szárazabb időjárás miatt ugyanis a kutak kezdenek elapadni és már nem mindenhol lehet úgy vízhez jutni, mint korábban – hangsúlyozta az egyesület elnöke.

Dávid János kiemelte, a zártkerti beruházáshoz, a tulajdonosok legalább felének kellett a beleegyezése. Aki igényelte az ivóvizet, annak 250 ezer forintot kellett befizetnie. Nem mindenki élt a lehetőséggel, de ahogy elkezdődött a kivitelezés többen is kérték, hogy náluk is vezessék be a vizet. A Deseda Egyesület elnöke hozzátette, a jövőben egy térfigyelő kamerarendszert akarnak majd kiépíteni és szeretnék az összes utat felújítani.



Jobb vizet kapnak a települések

A megye más részein is zajlik ívóvíz-beruházás. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV) sajtóosztálya lapunknak elmondta, a somogyi működési területükön hat új ivóvízminőség-javító beruházás indult el. A munkálatok Beleg, Hedrehely, Hencse, Kaszó-Darvaspuszta, Látrány, Visnye, Vízvár, Zics és Zimány településeket érintik. Többségükben már a kivitelezés zajlik. Hozzátették, további 22 ivóvíz-rekonstrukciós beruházás van tervezési-előkészítési, pályáztatási, illetve kivitelezési szakaszban. A munkálatok Ádánd, Balatonboglár, Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő, Balatonszabadi, Böhönye, Kaposmérő, Kéthely, Marcali, Öreglak, Siófok, Somogyszentpál, Szántód és Törökkoppány települést érintik.