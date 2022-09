A rendezvényt a felelős állattartás jegyében szervezték meg, a helyszínen lehetőség volt a BundaZug Állatmentő Alapítvány mentett állatainak örökbefogadására is. – Minden évben rendezünk vadászkutya kiállítást, a Szuper-Eb Fesztiválon a hobbikutyák kerültek középpontba, a bemutatók mellett szépségversenyek, ingyenes állatorvosi, fizioterápiás és kozmetikai tanácsadással vártuk a vendégeket – mondta el Szmolka János főszervező, a Somogy Megyei Kinológiai Egyesület elnöke. Szabó Kiara három éve foglalkozik fizioterápiával. – Egyszer volt kecske is nálam, de leginkább idősebb kutyákat kezelek, akiknek nehézségeik vannak a járással, de verseny előtt vagy csak megelőzésként is sokat segíthetnek a különböző gyakorlatok – mondta el a kutyaterapeuta.

A fesztiválra tizenkét mentett ebet hozott magával a BundaZug Állatmentő Alapítvány. Minden ebet egyenként mutattak be a veterán tacskó keveréktől egészen a pár hónapos mudikig, 2021 májusában kezdtük foglalkozni kutyamentéssel, jelenleg harminc körüli állatot tartunk – mondta el Takács Kata, az alapítvány elnöke. Hozzátette: fajtatiszta jellegű kutya is van náluk, de találtak már az utcán törzskönyvezett állatot is. - Kezdenek összeroskadni az állatvédők, óriási a nyomás az állatmenhelyeken – emelte ki a menhely vezetője.