Kaposváron 6 milliárd forinttal kerül majd többe a villany és gáz Kaposváron – hangzott el az interjúban. Ugyanakkor a polgármester azt is kiemelte, hogy az óvodákban bölcsődékben nem lesz hőmérséklet korlátozás, de takarékosságra kérték ezeket az intézményeket is. – Lesznek olyan intézmények is, melyek időszakosan szünetelni fognak, de másik intézményekben tovább működhetnek – folytatta Kaposvár polgármestere.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnökeként Szita Károly arra a kérdésre, hogy az ország mely részein lévő települések lehetnek nagyobb bajban azt válaszolta: kivétel nélkül mindenki bajban lesz. – A kisebb településeknek nincs saját bevételük, nekik nehéz lesz egy közvilágítási számlát kigazdálkodni. A nagyobb településeknél eltérő a helyzet, van ahol nagyobb megtakarítási terveket tudnak hozni – mondta Szita Károly. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter az MJVSZ korábbi ülésen biztosította az önkormányzatok képviselőit, hogy a kormány segíteni fog a bajba jutott önkormányzatoknak. Szia Károly ennek kapcsán kiemelte, hogy novemberben folytatódnak erről a tárgyalások.