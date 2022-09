Eközben a rövidtávú versenyzőket visszavitték Terezino Polje-hez, az ő viadaluk 14.30 órakor kezdődött rendőri kísérettel.

– Tulajdonképpen a Dél-Dunántúl futást kedvelőknek szerettünk volna egy olyan amatőr versenyt rendezni, amely egyrészt a mozgás kielégítését, illetve a más, komolyabb megméretésekre való felkészülést szolgálja – hangsúlyozta Horváth Gábor. – Korosztályonként hirdettünk eredményt és annak megfelelően díjaztuk az első három helyezettet, illetve az első serleget kapott. Valamennyi résztvevő befutó érmet kapott, valamint ajándékcsomagot. Mindenféle korcsoportban lehetett indulni, volt, aki 2012-ben született, de volt 1939-es születésű is. Például Poronyi Gábor Pécsről, aki minden ilyen félmaratont teljesített, illetve a múlt héten a Budapest Maratonon is részt vett, ő egyben a díszvendégünk is volt most.

A célba érkezés után a versenyzők a barcsi kinti élménymedencében pihenhették ki a fáradalmaikat.

Horváth Gábor azt is kiemelte, hogy a következő évekre is tervezik a határfutást, mindenképp szeretnék folytatni ezt a hagyományt.