Két nagyobb beruházás zajlik jelenleg a Balaton-parti városban – tudtuk meg Mészáros Miklóstól. Balatonboglár polgármestere lapunknak elmondta: a Várdombra tervezett magasösvény is kivitelezési fázisba lépett, egyelőre a földmunkák zajlanak a területen régészek felügyelete mellett. A lombkoronaösvény a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán elnyert mintegy félmilliárd forint támogatásból valósulhat meg a következő szezonra.

Egy, a helybeliek életminőségét javító nagyobb beruházás is zajlik jelenleg Balatonbogláron: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül nyert az önkormányzat mintegy 300 millió forintot a csapadékvizet elvezető rendszer korszerűsítésére, a szükséges fejlesztések elvégzésére. A felhőszakadásokkor lezúduló csapadék ugyanis sok problémát okozott a városban. A beruházás eredményeként a település egyik magasabb pontjáról a Balatonba folyhat majd a csapadékvíz, így a parti utcákban és a Vikár Béla utcában lakóknak sem kell majd tartani attól, hogy elönti ingatlanjaikat a hirtelen lezúduló csapadékvíz. A kivitelezés jogát elnyert paksi cég tavaszra végez a munkával a tervek szerint. A városvezető hozzátette: lezárult a Magyar Turisztikai Ügynökség által koordinált strandfejlesztési pályázat ötödik üteme is, ami Balatonboglár mind a hat szabadstrandját érintette. A 170 millió forint támogatás elsősorban a különböző fogyatékossággal élő emberek kikapcsolódását segíti. Mozgássérült-parkolót alakítottak ki, a vakok és gyengénlátók számára Braille-írással készült táblát helyeztek el. A támogatásból defibrillátort vásároltak, s mindezen kívül további kerékpártárolók kialakítására is lehetőség nyílt. Mivel a strandok ingyenesen látogathatók, így ezen a téren vendégszám sem mérhető. A Gömbkilátó látogatottsága azonban az idén is 100 ezer fölé emelkedett. Ugyanakkor körülbelül ötszázalékos csökkenés tapasztalható a tavalyi esztendőhöz képest, ami az idegenforgalmi adóbevételében is észlelhető Balatonbogláron. A csökkenés okát abban látja a polgármester, hogy tavaly a Covid miatt külföld nem jöhetett számításba a nyári pihenés eltöltésére, így aki csak tehette, a Balatont vette célba. Az idén viszont kevésbé koncentrálódott ily módon a turizmus. Így sem volt azonban rossz szezon az idei Mészáros Miklós szerint, s bár kicsit kevesebb volt a vendég, a kilátó jegyáremelkedése miatt ezen a téren sem csökkent a bevétel. A polgármester abban bízik, hogy a jövőre elkészülő magasösvény az újdonság ereje miatt még több vendéget vonz majd a településre.

A városkasszából is jut a helybeliek életminőségét javító kisebb fejlesztésekre – tudtuk meg. Balatonboglár legforgalmasabb járdája, a Szabadság utca felújítását tervezik, Szőlőskislakon játszótér épül, a temetőkben urnafalat alakítanak ki, illetve még a temető kerítése is elkészül az idei esztendőben.

Fotós: Németh Levente





A következő időszak a takarékossági intézkedésekről szól

– A következő időszak Balatonbogláron is a takarékossági intézkedésekről szól – mondta Mészáros Miklós polgármester. – Néhány kérdésben már döntöttünk, de nem kizárt, hogy újabb intézkedéseket is be kell vezetnünk. Takarékoskodni kell az Urányi csarnoknál a gázzal és a villannyal, az uszoda már jelenleg is zárva van. Más intézmények téli leállásáról is döntöttünk, a fűtés lesz a legnagyobb teher. Ugyanakkor a hagyományos támogatásainkat továbbra is szeretnénk fenntartani, a balatonboglári általános iskolások nemrég kapták meg például a város által biztosított füzetcsomagot. A következő képviselő-testületi ülésen szeretnék javaslatot tenni arra, hogy a lehetőségekhez képest, illetve az áremelkedésre való tekintettel emeljük meg azt a támogatást, amelyet minden évben november-december körül folyósít az önkormányzat. Ez az egyszeri juttatás idáig 10 ezer forintot jelentett a balatonboglári általános iskolások, középiskolások, egyetemisták és nyugdíjasok számára.