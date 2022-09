Balatonboglár – Nagyon vártuk már a találkozót, az egész család készült – mondta a 43 éves Czető Csaba, aki feleségével és két gyermekükkel – Szilvia, Szonja – érkezett a balatonboglári rendezvényre. – Kislányunknál, Szilvinél 4,5 évesen leukémiát diagnosztizáltak. A hőemelkedésen és a fej -, illetve sípcsontfájdalmon kívül fáradékony volt. A gyermekünket elvittük a háziorvoshoz, aki azonnal a sürgősségi osztályra utalta. Kislányunk kemoterápiás kezelést kapott, 2019 áprilisában került kórházba, s decemberig volt ott. Nehéz szavakkal kifejezni, hogy mit éreztünk. Volt, amikor szegénykém annyira legyengült, hogy járni sem bírt.

A ma már nyolc éves kislányt továbbra is rendszeresen viszik ellenőrzésre, korábban havonta, a nyár óta két havonta. Tünetmentes, iskolába jár, most kezdte a második osztályt. Biztos családi háttér, kitartás és erő: az édesanya, Czetőné Székely Szilvia szerint soha nem szabad feladni a reményt. S szerencséjük volt, mert munkahelyükről is támogatást, biztatást kaptak. S a legnehezebb pillanatokban is hinni kell a gyógyulásban. A fiatalasszony hangsúlyozta: ha kiderül a baj, soha senki ne a kósza híreket. mendemondákat böngéssze, hanem azonnal forduljon orvoshoz forduljon, s az összes utasítást tartsa be.

– A pécsi gyermekonkológián gyógyult gyerekeket és családtagjaikat hívtuk meg az Eurakvuilo Regattára, amit tizedik alkalommal rendeztünk meg – mondta Farkas Éva, az Eurakvilo Alapítvány munkatársa. – Célunk, hogy a résztvevők közösen éljék át az élményeket, s a fiúk, lányok és a szülők jól érezzék magukat.

Matrózsapka, iránytű, póló és pohár: stílusos ajándékcsomagot kaptak a gyermekek. A családok folyamatosan érkeztek a találkozóra, voltak, akik régi ismerősként üdvözölték egymást. Az apróságok nagyon várták a délutánra meghirdetett balatoni vitorlázást. Czettiné Szilágyi Mónika családjával a Zala megyei Kerkabarabásról utazott Balatonboglárra. Két gyermekük van, a most hat éves Szofi 22 hónapos korában akut myleoid leukémiás volt.

– Bölcsibe járt akkor a kislányom, s a lába elkezdett fájni és két nap múlva 40 Celsius fokos láza lett – mondta. Ügyeletre mentünk, s onnét a gyermekosztályra került. Ez 2018-ban, Nagypénteken volt. A gyermekünk ezután Budapesten transzplantációs kezelésen vett részt, ami sikerült. Negyedik éve tünetmentesek vagyunk. Egy dolgot tudni kell: a félelem bennünk van, az érzést nehéz elengedni. A mindennapokat igyekszünk boldogan megélni, az apró dolgokból megpróbáljuk kihozni a maximumot. Amikor az ember farkasszemet néz a halállal, akkor azonnal átértékelődik minden. Óriási szerepe van ilyenkor a szeretetnek és a családi összefogásnak, s mindenkinek oda kell tennie magát.