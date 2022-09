Évek óta termeli az áramot a kaposvári Séta István házára telepített rendszer. Otthonának tetejére 2017 májusában szerelték fel a napelemeket. A házi erőmű korábban naponta több mint 55-60 kilowatt áramot termelt. Ezzel a teljes napi fogyasztást lefedték a lakásban és még energiát is tudtak raktározni. A napelemrendszer teljesítménye azonban június közepétől már csak valamivel több mint 20 kilowatt áramot termel. Séta István elmondta, ebből a mennyiségből már nem tudnak „félretenni”, gyakorlatilag felélik a teljes napi termelést.

– Vélhetően a június 15-ei jégverés okozhatott olyan problémát, ami miatt csökkent a rendszer teljesítménye – mondta Séta István. – Azonnal be is jelentettem a biztosítónak, hogy valami baj van a rendszerrel. Kijöttek, megnézték, de azt mondták, nem látnak semmit. Az azonban nem úgy termelt, mint korábban, ezért a pécsi kivitelező cégnek bejelentettem a hibát. Vissza is igazolták a levelemet, amibe beleírták, hogy 30 napon belül jönnek és intézkednek. Egyelőre azonban senki nem érkezett a cégtől, pedig nagyon fontos lenne, hogy feltárják a hibát. Ahhoz, hogy a biztosító kártalaníthasson, szükségem lenne egy szakvéleményre a kivitelezőtől – hangsúlyozta a kaposvári férfi.

Séta István türelmesen várta a szakembereket, a bejelentés utáni 32. napon azonban úgy döntött, hogy ismét felhívja az ügyfélszolgálatot. Telefonon azt a választ kapta, tudnak a problémáról és hamarosan intézkednek, de azóta sem történt semmi. A kaposvári férfi más napelemmel foglalkozó cégnek nem akar szólni, hogy javítsa meg a rendszert, mert a pécsi kivitelező cég 10 év garanciát vállalt a kollektorokra.

A vállalkozást szerkesztőségünk elektronikus formában és telefonon is megkereste. Az ügyfélszolgálati munkatárs annyit mondott, ha tudnak a problémáról, akkor valamikor biztosan odaérnek majd a szakemberek. Azért lehet lassabb az ügyintézés, mert a szerelők munkája az utóbbi időben megnövekedett – mondta az egyik munkatársuk.





Fotó: Lang R.