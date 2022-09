Átmenetileg beköltözött egy hajléktalan a liftbe a donneri városrészbe vezető Esterházy híd Petőfi téri felvonójánál, és a jelenléte zavarja az utazóközösséget. Az ismétlődő jelenetről olvasónk értesítette a szerkesztőséget, amikor a vérző fejű, elhanyagolt külsejű embert a mentősök vezették ki a liftből.

Mindennapos látvány, hogy napközben a környékbeli padokon ülnek, vagy inkább hevernek a hajléktalanok. A szakállas férfi előszeretettel vac­kol be a felvonóba, néha elnézést is kér a belépőktől, hogy a sarokban üldögél, miközben a lift fel-alá viszi a gyalogosokat. Előfordult olyan is, hogy az eső elől menekült be a liftbe, de mindig nehezen férnek el tőle a gyalogosok. A helyszínen egy vasútőr is megállította a munkatársunkat, és előadta, hogy rendszeresen ellenőrzik a hajléktalan jelenlétét a közlekedési központnál, és emiatt a vasútőröknek napi több kilométert kell megtenniük. Meg is mutatta a kiskönyvét, amibe a kollégája beleírta, hogy előző nap hajnali négy óra után küldte el a lift közeléből a fedél nélküli férfit, aki a rendőség emlegetésére általában hajlandó megváltoztatni a helyét. Azonban ezzel is akad munka, mert a felvonót fertőtleníteni kell utána.

A múltkor a biztonsági őr azt tanácsolta egy kisgyermekes édesanyának, hogy menjenek inkább a lépcsőn. A vasútőr nem érti, hogy miért nem a hajléktalanszállóra vitte be a mentő a férfit, de lenne egy áthidaló javaslata. Megoldásnak azt látná, hogy éjfél után lezárnák a liftet, de nem tudják, hogy kinél van a felvonó kulcsa, mert a MÁV-nál nincsen, állítja. Ötletét továbbítottuk a kaposvári városüzemeltetési cégnek, ahol megvizsgálják az általa felvetetteket.